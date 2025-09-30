EE. UU. sitúa a Venezuela en el nivel 3 de países que "no cumplen en la lucha contra la trata de personas"

Caracas / Foto: Archivo.- El Informe sobre la Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala con preocupación cómo las "crisis humanitarias y los desplazamientos masivos generan condiciones ideales para la explotación", entre ellos Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a Venezuela en el Nivel 3, una de las categorías de peor desempeño en la lucha global contra este delito.

Esta ubicación sitúa al país sudamericano en el grupo de naciones cuyos gobiernos, según el criterio del informe, "no cumplen con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no están realizando esfuerzos significativos para hacerlo". En esta categoría de mayor preocupación, Venezuela comparte espacio con países como Corea del Norte, China, Cuba, Irán, Rusia y Siria, entre otros.

El documento explica que la "inestabilidad es un factor clave que aprovechan los traficantes, y en este contexto, las personas desplazadas internamente y los refugiados se ven forzados a asumir riesgos desesperados para garantizar su supervivencia, quedando así extremadamente expuestos a la violencia sexual relacionada con conflictos, que frecuentemente incluye la trata con fines de explotación sexual".

La vulnerabilidad de los migrantes , según el análisis, va más allá de la explotación sexual e incluye otras modalidades de trata como el trabajo forzoso, el reclutamiento ilegal y la delincuencia forzada.

Esta situación afecta no solo a quienes han cruzado fronteras como refugiados, sino también a quienes permanecen en sus comunidades de origen dentro del país, donde la "falta de opciones laborales seguras y la crisis socioeconómica los convierten en blancos fáciles para las redes de tratantes que operan en entornos inestables".

El informe, que conmemora 25 años de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, subraya que los traficantes prosperan en estas condiciones de caos, privando a las personas de cualquier alternativa segura.

El texto también alerta que los traficantes están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) para perfeccionar sus métodos de explotación a una escala sin precedentes. Los criminales emplean herramientas de IA como traducción automatizada para crear mensajes con matices culturales en la lengua nativa de sus víctimas. Además, utilizan el análisis de datos de redes sociales para identificar vulnerabilidades individuales y desarrollar estrategias de explotación a la medida.

La tecnología también permite a los delincuentes operar sofisticados esquemas en múltiples países e idiomas de forma simultánea, dificultando su detección. Una de las tácticas más peligrosas identificadas es el uso de chatbots con procesamiento de lenguaje natural, que optimizan tácticas de manipulación para reclutar víctimas de manera automatizada y masiva.

El documento señala además el uso de tecnología deepfake y la manipulación de fotos y videos para explotar a menores, siendo las mujeres y niñas las más afectadas por delitos como la sextorsión. Si bien estas prácticas no siempre constituyen trata de personas según la ley federal estadounidense, pueden servir como puerta de entrada a la explotación sexual infantil.