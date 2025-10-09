Mundo
EE. UU. solicitó a Granada alojar temporalmente personal y equipo militar
El Gobierno de Granada confirmó haber recibido una solicitud de Estados Unidos para la “instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop”
Caracas / Foto: EFE.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, una isla caribeña cercana a Venezuela, informó este jueves que la administración de Donald Trump le solicitó alojar personal y equipos militares estadounidenses en su territorio.
Lea también: Papa León XIV y monseñor Biord revisaron avances de la canonización de Hernández y Rendiles
En un comunicado publicado en Facebook, el Gobierno de Granada confirmó haber recibido una solicitud de Estados Unidos para la “instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop”.
El comunicado señala que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores del país están “evaluando y revisando la solicitud en consultas técnicas”, en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otros organismos pertinentes.
“En este momento, el Gobierno de Granada está revisando cuidadosamente la solicitud de conformidad con los procedimientos nacionales establecidos”, indicó. Agregó que “cualquier decisión se tomará únicamente después de que se hayan completado todas las evaluaciones técnicas y legales”.
“Queremos asegurar a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se basará en la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país”, sentenció.
La solicitud se produce en un contexto de aumento de tensiones entre Washington y Caracas debido a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, dirigidas presuntamente a combatir el narcotráfico. Según funcionarios estadounidenses, estas acciones han dejado hasta el momento al menos cinco lanchas destruidas y 21 personas fallecidas, acusadas de tráfico de drogas.
Por su parte, Venezuela ha calificado los operativos de EE. UU. como “amenazas al país y a la región”, y denunció que podrían tener un trasfondo político para promover un “cambio de régimen”.
Este miércoles 8 de octubre, el Senado estadounidense rechazó una propuesta presentada por legisladores demócratas que buscaba bloquear los ataques ordenados por la Casa Blanca en aguas internacionales sin autorización del Congreso.
Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario, y la iniciativa fue rechazada con una votación de 51-48, reflejando una marcada división partidista. Solo los republicanos Rand Paul y Lisa Murkowski votaron a favor, mientras que el demócrata John Fetterman se opuso.
Durante la sesión, varios senadores criticaron que la administración no haya explicado por qué optó por destruir los buques en lugar de interceptarlos, ni qué información de inteligencia respalda las afirmaciones de que transportaban drogas. El senador Adam Schiff advirtió sobre el riesgo de que los ataques pudieran involucrar embarcaciones equivocadas o causar víctimas civiles.
Tras 10 meses detenido: Jesús Armas recibió la visita de sus familiares
Maduro: “Estamos viviendo una verdadera emergencia climática a lo largo y ancho del planeta”
Venezuela pidió "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU ante "agresiones" de EE. UU. en el Caribe
EE. UU. solicitó a Granada alojar temporalmente personal y equipo militar
EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas con Venezuela
278 migrantes llegan a Venezuela desde México: 121 son niños
Unión y Cambio propone "plan urgente de compensación" para atender a las "familias afectadas por la crisis"
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
Tendencias
-
La Lupa2 días.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País2 días.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País1 día.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Sucesos2 días.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
-
Economía1 día.
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
-
La Lupa1 día.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Sucesos1 día.
Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura
-
Tecnología1 día.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini