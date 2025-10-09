EE. UU. solicitó a la isla caribeña de Granada alojar personal y equipo militar

Caracas / Foto: EFE.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, una isla caribeña cercana a Venezuela, informó este jueves que la administración de Donald Trump le solicitó alojar personal y equipos militares estadounidenses en su territorio.

En un comunicado publicado en Facebook, el Gobierno de Granada confirmó haber recibido una solicitud de Estados Unidos para la “instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop”.

El comunicado señala que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores del país están “evaluando y revisando la solicitud en consultas técnicas”, en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otros organismos pertinentes.

“En este momento, el Gobierno de Granada está revisando cuidadosamente la solicitud de conformidad con los procedimientos nacionales establecidos”, indicó. Agregó que “cualquier decisión se tomará únicamente después de que se hayan completado todas las evaluaciones técnicas y legales”.

“Queremos asegurar a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se basará en la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país”, sentenció.

La solicitud se produce en un contexto de aumento de tensiones entre Washington y Caracas debido a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, dirigidas presuntamente a combatir el narcotráfico. Según funcionarios estadounidenses, estas acciones han dejado hasta el momento al menos cinco lanchas destruidas y 21 personas fallecidas, acusadas de tráfico de drogas.

Por su parte, Venezuela ha calificado los operativos de EE. UU. como “amenazas al país y a la región”, y denunció que podrían tener un trasfondo político para promover un “cambio de régimen”.

Este miércoles 8 de octubre, el Senado estadounidense rechazó una propuesta presentada por legisladores demócratas que buscaba bloquear los ataques ordenados por la Casa Blanca en aguas internacionales sin autorización del Congreso.

Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario, y la iniciativa fue rechazada con una votación de 51-48, reflejando una marcada división partidista. Solo los republicanos Rand Paul y Lisa Murkowski votaron a favor, mientras que el demócrata John Fetterman se opuso.

Durante la sesión, varios senadores criticaron que la administración no haya explicado por qué optó por destruir los buques en lugar de interceptarlos, ni qué información de inteligencia respalda las afirmaciones de que transportaban drogas. El senador Adam Schiff advirtió sobre el riesgo de que los ataques pudieran involucrar embarcaciones equivocadas o causar víctimas civiles.