Mundo
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que las operaciones “continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense”
Caracas/Foto: AP.– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo “ataque letal y cinético” contra una presunta embarcación narcotraficante en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, que habría dejado cuatro supuestos “terroristas” muertos.
Lea también: Petro rechazó sobrevuelo de "aviones de combate" de EE. UU. cerca de Venezuela
“Esta mañana temprano, siguiendo órdenes del presidente (Donald) Trump, ordené un ataque letal contra un barco narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Hegseth en su cuenta de X.
El funcionario señaló que cuatro presuntos narcoterroristas que viajaban a bordo de la embarcación murieron en el ataque y que ninguna “fuerza estadounidense resultó herida en la operación”.
El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa venezolana y, según Hegseth, el barco transportaba “cantidades considerables de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.
“Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, añadió, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.
Finalmente, adelantó que las operaciones “continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense”.
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
Muere Henry Martínez Mota, compositor emblemático de la música venezolana
Petro rechazó sobrevuelo de "aviones de combate" de EE. UU. cerca de Venezuela
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento
Tendencias
-
Mundo1 día.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos1 día.
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
-
Economía1 día.
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
-
Mundo2 días.
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
-
Economía2 días.
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
-
País1 día.
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
-
La Lupa1 día.
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
-
Mundo1 día.
Adiós a la "Dama de los Chimpancés": fallece la pionera etóloga Jane Goodall a los 91 años