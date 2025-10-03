EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron

Caracas/Foto: AP.– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo “ataque letal y cinético” contra una presunta embarcación narcotraficante en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, que habría dejado cuatro supuestos “terroristas” muertos.

“Esta mañana temprano, siguiendo órdenes del presidente (Donald) Trump, ordené un ataque letal contra un barco narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Hegseth en su cuenta de X.

El funcionario señaló que cuatro presuntos narcoterroristas que viajaban a bordo de la embarcación murieron en el ataque y que ninguna “fuerza estadounidense resultó herida en la operación”.

El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa venezolana y, según Hegseth, el barco transportaba “cantidades considerables de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

“Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, añadió, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

Finalmente, adelantó que las operaciones “continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense”.

