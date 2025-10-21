País
Ejecutivo designa a Jorge Márquez jefe nacional del 1x10 del Buen Gobierno
Jorge Márquez liderará a nivel nacional la implementación y seguimiento de estas acciones, como parte de los esfuerzos del Ejecutivo por "mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos"
Caracas / Foto: Archivo.- El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, asumió la jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, con el objetivo de "fortalecer las estrategias de supervisión y atención de los servicios públicos".
Lea también: Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”
El anuncio fue hecho por el presidente Nicolás Maduro durante la inauguración de la Sala de Autogobierno de la comuna 8 Raíces, en Caracas. Según el mandatario, la medida busca aportar “nuevas ideas, nuevos empujes y nuevos impulsos” a la gestión pública, mediante la participación directa de la ciudadanía.
Según el Ministerio para la Energía, el sistema 1×10 del Buen Gobierno "se centra en la vinculación con las comunidades para recibir denuncias y propuestas, permitiendo que los ciudadanos participen de manera activa en la identificación y solución de problemas relacionados con servicios como electricidad, transporte, gas y comunicación".
Con esta designación, Márquez liderará a nivel nacional la implementación y seguimiento de estas acciones, como parte de los esfuerzos del Ejecutivo por "mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos".
Jorge Márquez, militar de carrera nacido en 1971, ha ocupado diversos cargos clave en la administración de Nicolás Maduro. Ha sido director de Conatel, ministro del Despacho de la Presidencia, presidente del Fondo Negro Primero, de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales, y de la Fundación Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar. Además, fue nombrado presidente de la junta ad hoc de DirecTV Venezuela tras la salida de la empresa del país.
Debido a su trayectoria y a las acciones ejecutadas desde sus distintos cargos, Márquez ha recibido sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea.
