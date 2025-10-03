Mundo
El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente tras avistamientos de drones en el espacio aéreo de la UE
No quedó claro de inmediato quién estuvo detrás de los sobrevuelos, pero las autoridades europeas han expresado su preocupación por la posible implicación de Rusia
AP/Foto: AP.- El aeropuerto de Múnich fue cerrado temporalmente durante la noche después de varios avistamientos de drones en la zona, los últimos y misteriosos sobrevuelos de drones en el espacio aéreo de países miembros de la Unión Europea, dijeron funcionarios.
El control de tráfico aéreo alemán restringió los vuelos en el aeropuerto poco después de las 22:00 del jueves y luego los suspendió por completo, según informaron los operadores aeroportuarios en un comunicado. Diecisiete vuelos no pudieron despegar, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros, mientras que 15 vuelos que llegaban fueron desviados a otros tres aeropuertos en Alemania y uno en Viena, Austria.
Los vuelos de entrada y salida del aeropuerto se reanudaron a las 5:00 a. m. (03:00 GMT), según informó Stefan Bayer, portavoz de la policía federal alemana en el aeropuerto de Múnich. Las autoridades no pudieron proporcionar información de inmediato sobre la responsabilidad de los sobrevuelos.
Un comunicado del aeropuerto emitido la madrugada del viernes indicó que se habían avistado varios drones, sin dar más detalles. Bayer indicó que no estaba claro de inmediato cuántos drones podrían haber estado involucrados. Añadió que entre los testigos que reportaron los avistamientos se encontraban policías, empleados de la aerolínea y personas comunes del aeropuerto.
Despliegue de seguridad
Tras el cierre de las pistas, la policía federal desplegó helicópteros y otros medios para intentar localizar los drones, pero no se encontraron señales de ellos, dijo Bayer.
Cientos de pasajeros varados pasaron la noche en catres instalados en las terminales o fueron trasladados a hoteles donde se les distribuyeron mantas, bebidas y aperitivos, informó la agencia de noticias alemana dpa.
Este incidente fue el último de una serie de misteriosos avistamientos de drones sobre aeropuertos y otras infraestructuras críticas de la UE en varios países miembros de la Unión Europea . Un incidente con drones en Oslo, capital de Noruega, miembro de la OTAN pero no de la UE, también afectó los vuelos a finales del mes pasado .
No quedó claro de inmediato quién estuvo detrás de los sobrevuelos, pero las autoridades europeas han expresado su preocupación por la posible implicación de Rusia. Las autoridades rusas han rechazado las acusaciones de implicación en los recientes incidentes con drones en Dinamarca.
Funcionarios de Rusia y su cercano aliado Bielorrusia reconocieron el mes pasado que algunos drones utilizados como parte de la guerra de Rusia en Ucrania habían ingresado al territorio de Polonia, miembro de la UE y la OTAN, lo que provocó una ofensiva de los aliados polacos y de la OTAN en la que se desplegaron aviones de combate para derribarlos.
Intensifica medidas
Los sobrevuelos con drones fueron el tema central de una cumbre de líderes europeos y de la UE celebrada esta semana en Copenhague, Dinamarca. Las autoridades se han comprometido a intensificar las medidas para minimizar y contrarrestar la amenaza que representan los drones.
Por otra parte, un petrolero vinculado a Rusia que las autoridades francesas detuvieron (y que había sido sospechoso de posible participación en las incursiones con drones sobre Dinamarca) regresó al mar el viernes.
Una búsqueda exhaustiva realizada por comandos de la Armada francesa que abordaron el barco no encontró drones, ningún equipo de lanzamiento de drones y ninguna evidencia de que los drones hubieran despegado del buque, según un funcionario con conocimiento de la investigación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutirlo públicamente.
El sitio web de seguimiento de barcos Marine Traffic mostró que el petrolero estaba navegando en el mar nuevamente el viernes por la mañana, en dirección suroeste desde la costa atlántica francesa, donde fue detenido y aparentemente con destino al Canal de Suez.
Las autoridades francesas dijeron antes de partir que el capitán del petrolero será juzgado en febrero por la supuesta negativa de la tripulación a cooperar cuando las autoridades francesas lo detuvieron y abordaron.
Una investigación dirigida por la Marina francesa concluyó que el barco, procedente de Rusia y con destino a la India con un “gran cargamento de petróleo”, no llevaba bandera, según el fiscal francés Stéphane Kellenberger.
El nombre del petrolero ha cambiado varias veces y ahora se conoce como "Pushpa" o "Boracay". Su ruta desde una terminal petrolera rusa hacia el Atlántico lo llevó más allá de la costa de Dinamarca.
