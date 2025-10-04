El conmovedor mensaje de la hija de Mónica Spear por el cumpleaños de la actriz

Caracas/Foto: Archivo.- Maya Berry Spear, hija de la recordada actriz y miss Venezuela 2004, Mónica Spear, dedicó un emotivo homenaje a su madre en el día en que habría cumplido 41 años, el 1 de octubre.

Desde su cuenta en Instagram, la joven conmovió a los seguidores de la actriz al compartir un video con fragmentos de la vida familiar de Mónica, incluyendo un momento en el que se aprecia a la fallecida artista soplar la vela de su pastel de cumpleaños.

El mensaje que acompañó la publicación principal reflejó la profunda conexión y el dolor de la pérdida de parte de su hija, quien tenía seis años cuando la actriz falleció.

"Hoy, un día como este, estarías cumpliendo 41 años. Cada año te siento revivir en mi memoria, y cada año vuelvo a perderte un poco. Será que me parezco a ti, porque aunque no estés aquí, sigo llevando tu risa, tu fuerza y tu amor en mi piel. Te celebro, te extraño y te amo siempre, mami”, se lee en el post.

En otra publicación, Maya compartió una imagen creada con inteligencia artificial donde se le ve junto a su madre, acompañada de una reflexión sobre su parecido y el recuerdo de Spear: "Cada instante te resucita, cada instante te pierde otra vez. ¿Será que llevo tu reflejo en mí?".

Mónica Spear y su esposo, Thomas Berry, fueron trágicamente asesinados el 6 de enero de 2014, tras ser abordados por delincuentes luego de sufrir un accidente automovilístico en la autopista Puerto Cabello-Valencia, estado Carabobo.

El conmovedor mensaje de su hija reaviva el recuerdo de la actriz en una fecha significativa.