El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- "Estados Unidos ha desplegado una fuerza de ataque abrumadora en el Caribe: ocho buques de la Armada, incluyendo varios destructores, el crucero USS Lake Erie, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, un submarino de ataque de propulsión nuclear, así como cazas F-35 en Puerto Rico y bombarderos B-52 que realizaron misiones de demostración de fuerza frente a las costas de Venezuela la semana pasada", según el Comando Sur de EE. UU.

Las fuerzas estadounidenses en la región incluyen buques y submarinos con capacidad para lanzar misiles Tomahawk ubicados cerca de Puerto Rico y el sur del Caribe, lo que significa que los misiles de crucero estadounidenses podrían impactar profundamente en Venezuela sin que estos buques entren en aguas territoriales venezolanas. Pueden realizar ataques de precisión desde submarinos que las fuerzas venezolanas no pueden detectar. Incluso pueden desplegar aviones F-35 sobre el espacio aéreo venezolano, que los anticuados radares del país podrían no ser capaces de rastrear eficazmente.

Pero, y aquí viene la noticia, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señalan que este despliegue no se acerca al número de tropas ni a la infraestructura logística necesaria para sostener operaciones de combate terrestre en el vasto territorio venezolano. Los 10.000 efectivos incluyen infantes de marina en buques y fuerzas en Puerto Rico, pero carecen de las cadenas de suministro, bases y unidades de apoyo necesarias para una campaña prolongada.

De acuerdo al análisis del veterano Frazier, la fuerza desplegada en el Caribe fue diseñada para la interdicción antinarcóticos, "no para combatir a un adversario con misiles antibuque y defensas aéreas integradas… Cualquier acción más allá de la interdicción de narcóticos requeriría refuerzos y apoyo logístico de unidades con base en Estados Unidos continental".

De hecho, asegura, los 10.000 soldados estadounidenses que operan en el Caribe fueron enviados para interceptar barcos con drogas. Pero Venezuela ha respondido con un ejército en alerta militar total, equipado con defensas aéreas y misiles antibuque rusos, "respaldado por lo que Maduro afirma es una milicia de más de 8 millones de miembros."

Y si bien Venezuela no puede igualar la potencia de fuego estadounidense en un combate convencional — analistas afirmaron a The Wall Street Journal que el ejército está "en ruinas" — y sus submarinos y buques de superficie probablemente estén inoperables, según expertos citados por Breaking Defense, Venezuela ha gastado miles de millones en armas que podrían causar el mayor daño: sistemas de fabricación rusa, como misiles y aviones diseñados para interceptar buques y aeronaves estadounidenses.

"El país opera al menos 20 cazas Sukhoi Su-30 MK2 armados con misiles antibuque Kh-31 "Krypton". El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos confirmó que Venezuela cuenta con versiones antibuque y antirradar del sistema Kh-31. Estos son los mismos misiles que obligaron a los estrategas de la Armada estadounidense en la década de 1990 a desarrollar contramedidas debido a su velocidad y perfil de vuelo rasante".

Los aviones venezolanos ya han realizado pruebas con las fuerzas estadounidenses. A principios de septiembre, dos F-16 venezolanos realizaron pasadas cercanas al USS Jason Dunham en aguas internacionales. Funcionarios de defensa describieron la maniobra como "altamente provocadora" y una "demostración de fuerza".

"En tierra, Venezuela ha posicionado varios sistemas de misiles tierra-aire S-125 Pechora-2M, Buk-M2E y miles de Igla-S cerca de instalaciones petroleras, radares y accesos navales. Estos sistemas, aunque obsoletos, siguen siendo capaces de amenazar a cualquier helicóptero o aeronave que vuele a baja altura que las fuerzas estadounidenses necesiten para cualquier operación que vaya más allá de los ataques de largo alcance". Pero lo más significativo para el analista es que Venezuela ha desplegado tanto conjuntos de radares rusos como repetidores de comunicaciones chinos, creando lo que Army Recognition denomina "un espectro electromagnético en disputa", lo que significa que las aeronaves y buques estadounidenses no pueden asumir que operarán sin ser detectados ni que sus comunicaciones no serán interferidas.

Las fuerzas estadounidenses en el Caribe se enfrentan ahora a un obstáculo militar al operar bajo normas diseñadas para la aplicación de la ley contra un adversario que se prepara para la guerra. Cuentan con una potencia de fuego abrumadora, pero una logística limitada para operaciones sostenidas. Pueden atacar a distancia, pero carecen de las fuerzas para la acción directa en territorio venezolano. Y todo esto mientras Venezuela posiciona sus armas, con mayor probabilidad de causar bajas masivas, contra buques y aeronaves estadounidenses."