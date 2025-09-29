El día después si Maduro resiste la presión de Estados Unidos

Caracas / Foto:@presidencialve.- En tiempos recientes por lo menos 4 artículos para El Cooperante han analizado el conflicto Venezuela-EUA desde que el segundo país anunció en agosto una flotilla de barcos de guerra rumbo al mar Caribe, que se interpretó que venían o se acercarían a las costas de nuestro país. Hasta ahora no ha sucedido. Con este texto, quiero salir del presente, de lo que pasa, para entrar en el futuro. En lo que podría suceder. En los escenarios.

En mi artículo del lunes pasado comenté que escenarios de lo que puede suceder hay varios, pero que mi opción era que el gobierno de Maduro se mantendría en el poder. Soportaría la presión de los EUA, incluyendo ataques desde el aire en suelo nacional. Mi preferencia se debe, básicamente, a que somos los venezolanos los que debemos cambiar al ejecutivo, al gobierno. El “rise up” en el buen sentido, de una política nacional, no insurreccional, y pugnaz, que contraste y confronte con el gobierno. Por supuesto, es mi preferencia, no quiere decir que sea lo que va a suceder. En tuiter, la opinión dominante es que el ejecutivo tiene las horas contadas. No lo creo, pero no descarto que así sea.

La premisa central de mi preferencia como escenario es que nada volverá a ser igual si el gobierno pasa la prueba y resiste la presión de los EUA. No puede ni debe ser igual lo que viene, pero esto no pasará simplemente porque deba ser así. Hay que promover ese “no será igual”. Hay dos caminos: desde el propio gobierno o desde la sociedad.

Maduro pasaría su prueba más difícil desde 2013 ¿Podrá gobernar como lo hizo hasta julio de este año?

Es probable que su “por defecto” sea volver a la cómoda inercia en la que está. Donde no sucede nada. El silencio de la paz autoritaria que tanto indigna, pero cómo se disfruta por “tirios y troyanos”. Es lo que hace cada vez que supera una crisis, aunque el ejecutivo perfecciona los mecanismos de control político que, en este caso, no será la excepción. Para muestra, el anuncio hecho el 23-9-25 por el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) en el consejo de Estado sobre un eventual decreto de “estado de conmoción exterior” por “las agresiones de los EUA”.

Se recuerda que el 10 de abril de 2025, la AN aprobó un decreto de emergencia económica que ya parece olvidado, pero está vigente. Cuando lo firmó el 7 de abril, Maduro manifestó que “Se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en razón de (sic) las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del país, a los fines que el Ejecutivo Nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes excepcionales y necesarias”. Este decreto fue renovado el 8 de agosto, con vigencia hasta el 8 de octubre de este año. Es decir, estamos en “emergencia económica”, aunque no sabemos cuáles son las políticas del ejecutivo para esta situación. Lo que domina es el silencio. Nadie habla.

Asumamos que el ejecutivo venezolano pasa la prueba de la presión de los EUA que parece -a la luz de las recientes declaraciones y tuits de Trump- quedará como un mecanismo para prevenir el transporte de drogas a los EUA, pero no para un “regime change” en Venezuela. Si el gobierno queda debilitado por la ausencia de recursos que se atribuyen a una “economía subterránea” -mi posición es no le doy crédito a esta tesis o no en esa forma- el tiempo lo dirá. Al final del día, parece la estrategia de los EUA: no cambiar al gobierno -no puede sin una fuerza terrestre en Venezuela; en mi análisis, es la vía para desalojar al chavismo si es lo que se busca- sino debilitarlo y contenerlo. Que no salga de las fronteras de Venezuela y que el falso positivo de las drogas que EUA atribuye al ejecutivo, los cargamentos no lleguen a los EUA. Algo en la lógica de lo sucedido en Irán en junio de este año: debilitar y contener al sistema autoritario dentro de la nación persa, pero no cambiarlo. El cambio dependerá de los ciudadanos de Irán como el cambio en Venezuela dependerá de los venezolanos. La tesis del “rise up” de Landau. La ignición es interna y, si tiene éxito, los EUA entrarán en acción, pero no al revés.

Si pasa la prueba, no pienso que el ejecutivo pueda seguir gobernando como lo hace hasta ahora. Deberá hacer una evaluación sobre su gestión. Seguir con una administración mediocre luego de esa prueba, no lo veo sostenible en el largo plazo. No creo que el país lo aguante por más que se refuerce la falsa conciencia del “noble pero paciente pueblo de Venezuela”.

Volver a la vida gris, al “Maduro Way of Life”, luego del esfuerzo de la sociedad no solamente en este momento sino en otros en donde las personas pagaron y pagan el costo de un conflicto político, no será aceptable para la sociedad. Regresar a la realidad de los pésimos servicios públicos y que la vida siga normal, como si nada, no parece posible. El ejecutivo deberá cambiar. No aprovechó en su momento el “bono de la estabilidad política” (entre 2021-2023) para hacer cambios importantes dentro de su modelo autoritario, que ahora deberá considerar efectuar.

Pero el gobierno tiene su inercia. No cambia cuando uno cree que es el momento o que debe hacerlo. Ni siquiera cambia frente a su base o público. Tiene una desidia que lleva a que todo se mantenga igual. El “Maduro Way of Life” se ancla en nuestra manera de ser como sociedad: en el “resuelve” y en el quién está “más peor o jodido”, que es el mecanismo por el cual se genera la estabilidad porque todos estamos igualados hacia abajo; luego, nunca los problemas se abordarán porque siempre hay alguien que está peor; luego, cada problema es irrelevante porque siempre hay uno más grave; luego, mejor callarse, “resolver” por su cuenta, y cargar con el problema dentro de la gran “paciencia del noble pueblo venezolano”, paciencia que alteró a Bolívar en la famosa cita de si 300 años no son suficientes pero no perturba en el presente.

Entonces, hay un “caveat” importante. A lo mejor el ejecutivo no se transforma. Pasa la prueba y sigue en lo mismo, en su “rumbear y trabajar”. A lo mejor, si el decreto de “conmoción externa” se aprueba -que no habrá ninguna discusión en la AN y menos algún comentario del TSJ, todo será “ruber stamp”- podremos vivir con ese decreto por mucho tiempo como vivimos con el decreto de emergencia económica, que viene desde 2016 ¡Casi 10 años, y suma!

Lo anterior puede ser el caso para una sociedad adormecida y que su vida política está en las redes sociales, no fuera. Contrasta, por ejemplo, la indignación de Gustavo Petro por las personas que cada vez parece son casos de ajusticiamiento con la destrucción de lanchas por parte de los EUA, con el silencio que hay en Venezuela. Los 11 fallecidos parecen son de Colombia y no de Venezuela.

Que el gobierno y cierta oposición callen, se entiende. Ninguno quiere molestar a Trump o provocarlo por motivos diferentes. La famosa sangre de horchata venezolana. Indiferencia total cuando algo no conviene o no interesa. Pero de los familiares de los 11 fallecidos en la voladura del 2-9-25 ni una posición pública y oficial si se quiere, llama la atención. Nadie quiere hablar sobre eso. Hay miedo. En una sociedad con miedo, a lo mejor mi hipótesis que no es sostenible una gestión de gobierno mediocre como la del ejecutivo nacional luego de pasar la prueba de la presión de los EUA y mantenerse en el poder, puede ser válida. Estoy en un “wishful thinking”, entonces.

En sencillo, el gobierno sobrevivirá sin mayores cambios. Lo ideal sería cambiar. Hacer mejor las cosas. Construir fortalezas para el futuro. No esperar a que otra prueba desde los EUA venga, porque a lo mejor no la soporta. Una fortaleza es tener una mejor gestión de gobierno. En lo político, negociar la alternancia en el poder. Pero quizás no sea posible porque hay una sociedad inerte, postrada, así esté muy activa en tuiter. Así las cosas, el gobierno no tendría por qué cambiar, aunque haya resistido los ataques del gobierno de Trump.

Además, el ejecutivo tiene un espacio que representa sus acuerdos políticos con sectores sociales. El Consejo nacional por la soberanía y la paz es ese espacio que “pasó por debajo de la mesa” cuando se instaló, en el cual el gobierno interactúa con sectores sociales no chavistas. Como expresó Jorge Rodríguez en un acto de este espacio en Chacao, tenía 22 años que no asistía al centro cultural Chacao. Luego de dos décadas, asistió y lo puso como ejemplo de la interacción entre sectores chavistas y no chavistas.

No cuestiono el espacio sino su eficacia. Tampoco juzgo a los integrantes que son del mundo no chavista. Empero, el consejo comunica un espacio que controla el gobierno en donde no hay conversaciones o discusiones en términos de igualdad. Es lo que se observa en público. Rostros felices. No hay diferencias o pluralidad. Aquí está el problema. Mientras no haya igualdad en las conversaciones o sea un espacio para plantear temas sustantivos, para abordar el conflicto que hay en Venezuela, el ejecutivo no tendrá elementos para hacer las cosas diferentes porque las conversaciones y lo que se diga serán en una relación no de igualdad sino de subordinación. El consejo es “su” espacio, no un espacio del país. Puede serlo si el ejecutivo lo desea o sus integrantes lo demandan.

Por ejemplo, durante la instalación del consejo hablaron tres personas del mundo no chavista: la rectora de la universidad de Carabobo, el director de ANSA -la asociación de supermercados privados- y el gobernador de Cojedes.

Las palabras de la rectora y la del director de ANSA fuero muy elogiosas hacia el gobierno. No los critico. Sin embargo, no hubiera hablado así, sino de manera más formal. Pero no los cuestiono. Estoy cómodo en la escritura de mis artículos para El Cooperante, no en un rol como rectora o como representante de un gremio, los que deben interactuar con el ejecutivo y tienen más en riesgo que un analista o articulista como mi caso. Pero no hubiera hablado como ambos. Lo ampuloso de las palabras de la rectora y las del director de ANSA, sugieren que el consejo no es un espacio para discutir sino para validar posiciones previas, seguramente las del ejecutivo. Al menos es lo que se ve en público.

En cambio, las palabras del gobernador de Cojedes fueron más hábiles desde el punto de vista político. Sin decirlo abiertamente, el gobernador habló de la alternancia en el poder y del tema de los presos y de la pluralidad política, al citar a San Francisco de Asís y a Mandela. El gobierno entendió el mensaje del gobernador de Cojedes, aunque lo sorprendió y no atinó a una respuesta porque seguramente esperaba un mensaje tipo rectora de la UC o del director de ANSA. Jorge Rodríguez habló de la “sabiduría llanera”, y Maduro aseguró que Galíndez ofreció un “mensaje contundente”. Más nada. No dieron con una respuesta porque fueron sorprendidos por el mensaje de Galíndez: alternancia y pluralidad política que es “nombrar la soga en casa del ahorcado” para el chavismo.

Lo que quiero significar con estos ejemplos es que, por la reacción de Maduro y Rodríguez a las palabras de Galíndez, el gobierno no está acostumbrado a que se salgan de un guion laudatorio. Entonces, el consejo luce un espacio no para debatir problemas sino para asentar puntos del ejecutivo, entre aplausos, chistes, y firmas de documentos.

Si todo lo que Venezuela vivió durante el conflicto con los EUA termina en un consejo -que es producto de ese conflicto- en el que no hay discusiones de fondo y menos acuerdos sobre la base de las diferencias, el sacrificio de la sociedad venezolana habrá sido en vano. Puede ser así. No sería la primera vez. De lo que se trata es de evitarlo y si el gobierno supera la prueba de la presión de los EUA, es la oportunidad para demandar mayor pluralismo político.

Sería un escenario muy triste y que no hablaría muy bien de nosotros como sociedad si todo vuelve a la inercia pre-julio de 2025. No se trata del “rise up” del que habló Landau o “la señal para la movilización interna” que prometen desde la oposición Machado. Hablaría mal porque no puede ser que, en cosas tan relevantes, la sociedad no diga nada que no sea en tuiter. El miedo a la represión del Estado no es excusa para justificar la postración. Terror al que ha contribuido el discurso de cierta oposición que, en vez de activar, desactivó a la población que se refugió en tuiter.

Hablaría mal de nosotros como sociedad porque ni siquiera conversamos de lo que se platica en los EUA: la autoridad para volar lanchas. Tampoco mostramos la indignación de un Petro sino nos encanta la “sindéresis” que es la excusa para evadir. Si ni siquiera podemos exigirle al gobierno una mejor gestión -que no significa derrocarlo; es parte del problema, porque la protesta en Venezuela siempre es para sacar a un gobierno o terminan en violencia, la “protesta cívica” no cala en nuestra cultura- el ejecutivo podrá mantener su inercia de manera indefinida.

Aquí entra la variable importante. El gobierno puede cambiar de manera autónoma, por su propia reflexión y análisis. No es probable que lo haga. Posiblemente lo que quede de esta crisis es que perfeccionó la, ahora, unión popular-militar-policial. La estructura militar se fortalecería.

Lo otro que permanecerá serán las decisiones derivadas del decreto de conmoción exterior. Lo ideal sería cambios en la gestión. Seguir con la letanía de los servicios públicos, por ejemplo, con “bajones” ya institucionalizados sería triste ¿Se animará el ejecutivo a abordar temas así, de manera pública? porque tal vez lo converse con países aliados. Hace meses, se habló que China ayudará a mejorar el sistema eléctrico criollo. Me refiero a romper su secretismo, ese clima de silencio para producir miedo y nadie pregunte, que es lo que hay en Venezuela. No es indicador de una democracia saludable ¿Se hablará de las conversaciones con China de forma pública, por ejemplo?

La otra variable es la sociedad que demande cambios al gobierno para generar tracción y salir de la postración. Por lo menos, dar una señal de vida social y política. Si el ejecutivo supera la prueba y no es derrocado, es la oportunidad. Insisto en los partidos políticos como estructuras para esa demanda al gobierno. Consciente de la realidad en la que están, pero será una oportunidad para activarse. Por ejemplo, con el tema económico -la subida del dólar BCV- del que nadie habla más allá de las conversaciones individuales, pero no hay eco público que no sea en redes. Tocar el asunto, exigir, demandar al ejecutivo que explique su política económica, ahora con un decreto de emergencia económica en la mano.

Tomemos otro caso. El de los presos políticos ¿Se podrá ir más allá de tuiter y del chantaje de cierta oposición con los detenidos políticos, que busca el silencio y la sumisión a sus posturas? Es decir, que sea un tema permanente de los partidos, semanalmente. Adelantar acciones diversas dentro de las instituciones del sistema autoritario. Demandas, solicitudes, planteamientos. Se me dirá, “Enrique Márquez actuó dentro de las instituciones y hoy es un preso político”. Cierto y, de nuevo, es cómodo para mi afirmarlo, pero es el riesgo dentro de un sistema autoritario. Ileso no sale nadie. Y Márquez lo asumió, lo que habla bien de él como dirigente político. Su ejemplo, más bien, debe ser para activar propuestas e iniciativas frente al gobierno y contrastarlo, y no refugiarse en tuiter con el chantaje que “los normalizadores no hablan de los presos políticos”. Y los “no normalizadores” o “disruptivos” creen que solo por mencionar a los presos políticos o al informe de la misión de determinación en tuiter ¿es suficiente o los hace mejores, o metabolizan en una “narrativa y encuadre” la situación de los presos políticos para justificar su comodidad y vivir de los presos políticos? (que es lo que hacen, a mi modo de ver).

Por ejemplo, en su programa del miércoles 24 de septiembre, Diosdado Cabello habló del caso de una niña que murió por la acción policial en el segundo gobierno de Caldera en 1993. Cabello señaló que el caso no tuvo eco en la opinión pública salvo por la actuación del actual fiscal, Tarek Saab, quien en ese entonces era activista de los DD.HH. El dirigente del PSUV agregó que cuando estuvo detenido por el intento del golpe del 4 de febrero, había un comité de amigos de los detenidos.

Lo primero que resalta es que Tarek Saab ejerció como activista de los DD.HH durante la democracia de Puntofijo y tuvo presencia en los medios de la época. También fue posible un comité de amigos para defender a militares que fracasaron en derrocar a CAP pero participaron en un golpe de Estado. La pregunta que salta es obvia ¿Eso se puede hacer hoy con los presos políticos del chavismo? ¿Los abogados defensores tienen la proyección en medios que en su momento tuvo Saab? ¿Hoy puede existir un comité de amigos de los detenidos políticos?

La detención y posterior liberación de la activista Martha Lía prueba que no es posible. Los reprimidos del pasado son los represores de hoy. La historia se repetirá con los reprimidos de la actualidad, cuando mañana sean gobierno. Evidencia que en la democracia de Puntofijo el actual ministro del Interior tuvo más posibilidades para dar a conocer su caso que un preso político de hoy cuyos casos no tienen salida en los medios de comunicación ni hay posibilidades de actuar dentro de las instituciones del sistema autoritario. Todo se maneja desde arriba. Discrecionalmente. Eso no pasó durante la democracia de Puntofijo.

La denuncia que hizo un comité de madres de detenidos políticos que presuntamente fue atacado por grupos de choque del gobierno y que el CICPC investigaría, no se sabe nada acerca de la pesquisa. Pero ese comité bajó sus actividades o desapareció. No se ha hablado más del mismo. No hay actividades para defender a los detenidos políticos porque hay miedo a la represión oficial y de los grupos de choque vinculados al mundo oficial. Lo que hay es silencio.

Los partidos pueden asumir el tema de los presos políticos como uno central pero no solo en tuiter, sino con actividades constantes ¿Qué más se puede hacer por los presos políticos que no sea solamente tuitear?

Todo se limita a los mensajes de siempre. Otro ejemplo. El movimiento Unión y Cambio publicó su posición sobre el Consejo de soberanía y paz. Comparto el fondo de la crítica -el consejo no expresa la pluralidad de Venezuela y está hecho a la medida del gobierno- pero no la narrativa que es la de siempre en la oposición, según el tema que se discuta en el momento. Hoy, la libertad de los presos políticos y las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero pudo ir más lejos de lo tradicional. Proponer ¿Quiénes deben estar en ese consejo? ¿Quiénes faltan? ¿Cuáles temas debe abordar el consejo?

El 26-9-25, durante el acto aniversario de la fundación del Ceofanb en 2005, el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) anunció que el decreto sobre conmoción externa “está listo y será presentado al Consejo de soberanía y paz” ¿La oposición que participa dentro de las reglas del sistema autoritario dirá algo sobre este decreto? que no sea un comunicado o lo de siempre que si “el régimen secuestró la voluntad popular” o chistes que “estoy conmocionado por la inflación”. Sino confrontar desde el punto de vista político al gobierno para, con un mensaje diferente, generar tracción en la sociedad. Que exista un atisbo de pugnacidad política que vaya construyendo un discurso político desde la oposición. Hasta ahora la oposición se mueve en sus contenidos de siempre: un tuit, una consigna en un chat, pero más nada.

Lo del decreto sobre conmoción exterior es importante porque lo que comunica es que el ejecutivo asume que el ataque de los EUA viene o es muy probable que ocurra. Se prepara para una situación de guerra y desarrolla la estructura jurídica para una situación bélica.

Los simulacros apuntan a eso. No es solo disuadir a los EUA con la idea del “pueblo en armas” sino que con el simulacro por un terremoto hecho el 27 de septiembre, es que la población internalice la posibilidad de vivir en una situación de guerra. En sencillo, “guerra avisada no mata soldado”.

Por eso los dos canales que hay, que los dos gobiernos manejan. Tanto Venezuela como los EUA. El primero, se preparan para un ataque -en el caso de los EUA, la nota de NBC del 26-9-25 en la que asegura que los ataques pueden ocurrir “in a matter of weeks”- pero al mismo tiempo hay canales diplomáticos.

Trump no ha decidido atacar, todavía. No hay nada definitivo. La desesperación del Gabinete do Ódio de la oposición Machado -influencers, activistas DD.HH-operadores políticos, periodistas, medios, batallones destroza personas y reputaciones, treintones y treintonas creíbles, académicos de hilos- por imponer su versión de “sí vendrá el ataque” y sus descalificaciones a personas como Juan González o Grenell, lo que muestran es que no tienen “la partida ganada” como aseguran tenerla. Sigue el pulseo Venezuela-EUA que no decanta en un ataque a suelo venezolano, por los momentos.

Si el ataque pasa, la variable fundamental será la cohesión del chavismo. Estoy seguro que un bombazo aguanta, pero si son muchos ¿Ocurrirá el quiebre o el chavismo se mantendrá cohesionado en un país en una situación de guerra?

Desde el punto de vista de las negociaciones, la gran pregunta es ¿qué concesiones hará el gobierno de Maduro y si los EUA aceptarán un gobierno que no es parte de la ultraderecha mundial -como la define Cass Mudde- o del “neoliberalismo de la tierra y la sangre” en afortunada frase del editorial de la revista NUSO #318?

El discurso de los EUA es que no aceptará. De aquí las palabras de Grenell: el departamento de Estado es el “departamento de la paz” -a través de la diplomacia- y si esta no resulta, entra en acción el departamento de guerra, es decir, las armas. Si Grenell efectivamente habla ahora con el ejecutivo venezolano, seguramente es sobre cuáles concesiones hará el gobierno para evitar los ataques. Así las cosas ¿los partidos de la oposición se abstendrán de la discusión sobre el decreto de conmoción externa o abordarán el decreto con tuits y lo de siempre, sin dar una gran discusión o encuadrarlo de otra manera, dentro de un marco geopolítico, por ejemplo?

Lo anterior requiere de estructuras, ideas, doctrinas, cuadros, militantes, capacidad, habilidad política, que en el momento actual de Venezuela no existen. También requiere de ganas, riesgo, y no dejarse acomplejar. Ganas porque un sistema autoritario se ve invencible, pero no lo es. No hay que rendirse sino mantener el contenido político y la constancia. Riesgo porque se paga un precio. No se sabe cómo reaccionará el ejecutivo. También riesgo porque este esfuerzo puede ser cooptado, puede no cambiar nada ni lograr que pase algo. Hacer un tuit y no pasa nada. Finalmente, No dejarse acomplejar porque cierta oposición buscará destrozar esta iniciativa, y no muchos van a aguantar que los despedacen en tuiter como estila ese sector de la oposición con su Gabinete do Ódio.

Estamos en otro capítulo -se asegura que “ahora si”- del famoso “esperar a que pase algo”. Todo se supedita a un actor externo, los EUA. El “locus de control externo” en su máxima expresión. No se puede hacer nada, no hay agencia interna, y todo se remite al “esperar a que suceda algo”. Todo se pospone o no se planifica a la espera a que ese “algo” pase mientras la sociedad lleva su vida. Mejor dicho, su gran vida. En esa espera a la oposición se le han ido lustros y, posiblemente, décadas.

Más bien si el gobierno no es desalojado por la presión de los EUA, abre la oportunidad para que distintos temas se traten y se le demanden cambios, porque en la situación presente todo lo absorbe el conflicto Venezuela-EUA -el ejemplo que se puso acerca del tipo de cambio del BCV del que se habla en redes sociales pero no es un tema de la opinión pública en términos de una discusión- y si el ejecutivo es cambiado, no tendrá sentido este análisis porque Venezuela entrará en otra etapa de su historia. Será otro análisis.

Pero no ha ocurrido lo que la oposición Machado dice “va a pasar y está pasando”. Si sucede, la analizaré, pero ahora no porque la realidad es otra.

El gobierno puede mantenerse en el poder y ¿hacia el futuro qué? Dos opciones a la vista: seguir pasando los días a la espera que “suceda algo” y todo se pospone para la llegada de ese mágico momento o se confronta al gobierno en el sentido de reclamarle y demandarle que no puede pretender que todo seguirá igual a la situación previa a la presión de los EUA, aunque tenga la fuerza para imponer una inercia y probablemente lo haga si supera el desafío de Trump.

La oportunidad que se abre a la sociedad es que, si el gobierno pasa la prueba, emplazarlo a cambiar, aunque actualmente parezca un imposible o la “narrativa” de cierta oposición es que no tiene sentido hacerlo porque es una “narcotiranía” y si se hace, es ser “cómplice”, mientras las posibilidades de un cambio por medios políticos se alejan ¿Se dejará pasar la oportunidad, de las últimas?







