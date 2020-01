El día en que Kobe Bryant le regaló sus zapatos a un periodista argentino

Caracas.- El periodista argentino del portal Basquet Plus, Fabián García, recordó este domingo el momento en que el exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, le regaló sus zapatillas tras un juego contra la selección de Uruguay. “Tengo tus zapatos”, le dijo Bryant a García.

García, tras enterarse del fallecimiento de Bryant en un accidente aéreo, contó en una nota publicada en Basquet Plus cómo fue que Bryant le regaló sus zapatillas tras celebrar un partido contra Uruguay.











“Después del partido de Estados Unidos ante Puerto Rico, con el colega Carlos Prieto, del diario Clarín, tuvimos el chance de hablar casi solos con Kobe Bryant durante diez minutos. Le confesé a Kobe algo que es absoluta verdad: soy fan de los Lakers desde que tengo uso de la razón. A Bryant le causó simpatía. Al terminar la charla, le dije que tenía una camiseta de los Lakers en mi hotel y si me la podría firmar al otro día. Lo pensó unos segundos y me dijo que no. Pero enseguida agregó: ‘Mañana te regalo mis zapatillas”.

Para sorpresa del periodista, y tras el partido contra Puerto Rico, Bryant cumplió su promesa: le había regalado sus zapatillas.

“Confieso que me sorprendió, pero me resultó muy natural que al otro día, después de jugar ante Uruguay, Bryant se fuera sin cumplir su promesa. Pero no terminé de salir del asombro cuando, jugándose el segundo cuarto del partido ante la Argentina, Kobe me viera en mi puesto de periodista –estaba muy cerca de la cancha- y me dijera, en perfecto español: ‘Tengo tus zapatos’. Terminó el partido, fui a la salida de los vestuarios, como todos los días, y Kobe salió con las zapatillas en la mano, las mismas que había utilizado ese mismo día, ambas autografiadas. Después de hablar con la prensa, me vio, vino directamente y me las regaló. Debo reconocer que ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida”, contó García.











El exjugador de baloncesto de la National Basketball Association (NBA), Kobe Bryant, murió este domingo en California, Estados Unidos, tras registrase un accidente mientras se transportaba en su helicóptero. El deportista al parecer viajaba con otras cuatro personas que también perdieron la vida, incluyendo a su hija de 13 años. La aeronave perdió el control y se precipitó en una zona pedregosa.

