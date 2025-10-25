Vitrina
El día que Taylor Swift lució un vestido de un reconocido diseñador venezolano (Fotos)
Durante su participación en el pódcast The Salty Puncast, Ángel Sánchez —nacido en Valera, Trujillo— contó que descubrió la noticia por casualidad mientras veía televisión
Caracas / Foto: Archivo.- El diseñador venezolano Ángel Sánchez, reconocido por vestir a destacadas celebridades de Hollywood, reveló recientemente una historia poco conocida sobre Taylor Swift: la artista lució uno de sus vestidos cuando tenía apenas 19 años.
Durante su participación en el pódcast The Salty Puncast, Sánchez —nacido en Valera, Trujillo— contó que descubrió la noticia por casualidad mientras veía televisión.
“Fue una gran sorpresa para mí”, contó. “Estaba viendo el primer premio que ella ganó en los Country Awards, cuando ella tenía 19 años… Ese vestido rojo, cuando lo veo en la pantalla, (digo) es mío”, agregó.
El diseñador explicó que, en aquel momento, su equipo de relaciones públicas en Nueva York había enviado varias piezas al estilista de Swift en Los Ángeles, sin imaginar que la joven estrella elegiría una de ellas para una noche tan especial.
“Así como tú le mandas un vestido al estilista, en este caso de Taylor, todos los diseñadores le mandan. El hecho de que se haya puesto el vestido no depende de mí. Fue un acto de sorpresa”, confesó.
Sánchez recordó que el vestido era una muestra de pasarela que le quedó perfecto a la cantante que recién comenzaba a abrirse paso en la industria musical, sin imaginar que años después se convertiría en un fenómeno global.
“Como ella es muy alta y muy delgadita, en ese momento, inclusive más delgada porque era una niña. Le calzó perfecto un sample de pasarela. No tuvieron que hacerle ni el ruedo. Fue una bonita grata verla ahí en la pantalla sin esperarmelo”, contó.
La elección de Swift ocurrió en la 43ª edición de los Premios de la Asociación de Música Country (CMA) de 2009, celebrada en Nashville. Aquella noche, la intérprete de “You Belong With Me” hizo historia al convertirse en la artista más joven en ganar el premio a Artista del Año.
Ángel Sánchez, que comenzó su carrera como arquitecto antes de dedicarse al diseño, ha vestido a algunas de las figuras más importantes de Hollywood, entre ellas Sandra Bullock, Meryl Streep, Diane Lane, Debra Messing y Eva Longoria.
