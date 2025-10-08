El ejército israelí intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza y detiene a decenas de activistas

Caracas /Foto: Referencial.- El ejército israelí interceptó la madrugada de este miércoles una flotilla compuesta por nueve embarcaciones que intentaba romper el bloqueo naval impuesto a la Franja de Gaza.

Según informaron los organizadores y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, decenas de activistas fueron detenidos y trasladados a territorio israelí para su procesamiento y posterior deportación.

El Ministerio indicó que a bordo viajaban 145 personas pertenecientes a la Coalición de la Flotilla de la Libertad, entre ellos ocho españoles.

La operación se produjo una semana después de la intercepción de otra flotilla con unos 450 activistas, entre ellos Greta Thunberg y varios legisladores europeos, que también buscaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Aunque la mayoría fueron deportados, seis activistas de Noruega, Marruecos y España continúan detenidos en Israel, según sus abogados.

Los organizadores calificaron las nuevas detenciones de “arbitrarias e ilegales”. Entre los pasajeros de las nueve embarcaciones había médicos, políticos y legisladores de Turquía y Dinamarca, así como dos ciudadanos israelíes. La flotilla transportaba alimentos y suministros médicos destinados a hospitales gazatíes.

De acuerdo con los organizadores, los barcos fueron interceptados a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Las cámaras a bordo transmitieron en directo parte del operativo, mostrando cómo lanchas rápidas israelíes se acercaban a las embarcaciones antes de ser abordadas por tropas. La transmisión fue interrumpida poco después. Los activistas denunciaron además que fueron sobrevolados por un helicóptero israelí. No se reportaron heridos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó la operación como “otro intento inútil de violar un bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate”.

Por su parte, Turquía condenó enérgicamente la interceptación en aguas internacionales, a la que describió como “un acto de piratería” y una “grave violación del derecho internacional”. Su cancillería anunció gestiones diplomáticas para lograr la liberación inmediata y el regreso seguro de sus ciudadanos, en coordinación con otros países involucrados.

Las intercepciones de la semana pasada provocaron amplias condenas internacionales, manifestaciones en diversas ciudades y una huelga general de un día en Italia. Algunos activistas deportados denunciaron malos tratos por parte de guardias israelíes, acusaciones que las autoridades niegan.

Las flotillas hacia Gaza surgen en medio de fuertes críticas a la ofensiva israelí contra Hamas, que ha devastado extensas zonas del enclave y causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel mantiene un bloqueo sobre el territorio desde que Hamas tomó el poder en 2007, una política que considera necesaria para contener al grupo armado, aunque sus críticos la describen como una forma de castigo colectivo.

Israel y Hamás se encuentran actualmente en el tercer día de negociaciones indirectas en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, con mediación de delegaciones de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía.

El conflicto se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando un ataque liderado por Hamás dejó 1.200 muertos en Israel y 251 personas secuestradas, de las cuales 48 permanecen cautivas —alrededor de 20 se cree que siguen con vida—.

Los activistas de la flotilla aseguran que su objetivo es "romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario marítimo" ante las severas restricciones terrestres para el ingreso de ayuda a Gaza. Han prometido continuar sus intentos.







