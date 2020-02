El error de la Academia que dejó en evidencia a los posibles ganadores del Oscar 2020

Caracas / Foto portada: EFE.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood publicó en Twitter lo que parecía ser una lista de los ganadores de la edición número 92 de los premios Oscar 2020, días antes de la ceremonia, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La cuenta oficial de la Academia posteó el pasado lunes una foto titulada ‘Mis predicciones para los Óscar’, que señalaba a ‘Parásitos’ como mejor película, a Sam Mendes como mejor director por ‘1917’, a Joaquin Phoenix como mejor actor por su interpretación como el ‘Joker’ y a Renée Zellweger como mejor actriz por su trabajo en ‘Judy’.

De acuerdo a Actualidad RT, el mensaje de la institución no tardó en viralizarse y al poco tiempo de su lanzamiento causó controversia entre los usuarios, que lo fue interpretado como una filtración de los favoritos para llevarse la estatuilla. Asimismo, la organización eliminó el tuit y aseguró que se trataba de un error en la red social.

El pasado mes de enero, la Academia de Cine de Hollywood reveló que el filme cómico, oscuro, ‘Joker’, protagonizado por el actor estadounidense Joaquin Phoenix, ocupó el puesto número uno en la lista de nominados, seguido por ‘El irlandés’ de Martin Scorsese con 10 nominaciones, ‘Érase una vez en Hollywood‘, de Quentin Tarantino, y ‘1917’, de Sam Mendes.

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars… pic.twitter.com/y63acMGQvk

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020