El exdirector del FBI James Comey es acusado formalmente por "declaraciones falsas y obstrucción"

Caracas / Foto: ABC News.- El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado formalmente por un jurado federal por sus presuntos vínculos con Rusia en el marco de las elecciones de 2016.

Comey, uno de los principales opositores de Trump, se convierte así en el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales relacionados con una de las mayores quejas del expresidente: la investigación de 2016 sobre la posible colusión de su campaña con Rusia.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Comey enfrenta cargos por declaraciones falsas y obstrucción a un procedimiento del Congreso.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que “nadie está por encima de la ley” y que la acusación refleja el compromiso de su despacho de responsabilizar a quienes “abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense”.

Advertisement

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el organismo “dio un paso más en su promesa de plena rendición de cuentas” y criticó a las administraciones pasadas por haber politizado a las fuerzas del orden.

Patel señaló que el episodio conocido como Russiagate fue “uno de los capítulos más vergonzosos de la historia reciente” y reafirmó que la institución trabaja para recuperar la confianza pública.

Trump celebra la decisión

Donald Trump reaccionó a la acusación con un duro mensaje publicado en su red social Truth Social.

Trump calificó a Comey como “uno de los peores seres humanos” que ha tenido Estados Unidos y aseguró que ahora comienza a rendir cuentas por sus actos.

“¡Justicia en América! Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el antiguo y corrupto jefe del FBI. Hoy fue acusado por un Gran Jurado de dos cargos graves por varios actos ilegales. Ha sido terrible para nuestra nación durante mucho tiempo, y ahora empieza a ser responsable de sus crímenes contra nuestra patria. ¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez!”, escribió el exmandatario.

Advertisement

La acusación llega tras semanas de debates internos. Bondi y varios fiscales habían expresado reservas sobre la solidez del caso, centrado en declaraciones hechas por Comey durante su testimonio ante el Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

El vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que Comey “ha estado involucrado en grandes cantidades de conducta ilícita e ilegal” y que es necesario que haya “rendición de cuentas”.

Con esta acusación, el caso abre un nuevo capítulo en la larga confrontación entre Donald Trump y James Comey, cuyo despido en 2017 desencadenó una de las mayores controversias políticas de la era Trump.







