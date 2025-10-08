El exdirector del FBI se declara inocente y acusa a Trump de "persecución política"

Caracas / Foto: Archivo.- El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente este miércoles ante un tribunal federal de Virginia de los dos cargos criminales que enfrenta—falsas declaraciones y obstrucción de un procedimiento del Congreso—, y afirmó que el proceso en su contra responde a "motivos políticos promovidos por el presidente Donald Trump".

Según CNN, los abogados de Comey anunciaron que presentarán al menos cinco mociones para solicitar la desestimación del caso antes de que llegue al jurado. Entre ellas, una alegará “conducta gubernamental escandalosa”, otra cuestionará el nombramiento de la fiscal Lindsey Halligan, y varias argumentarán que se trata de un proceso selectivo y vengativo.

“Este proceso fue iniciado por el presidente Trump”, afirmó su abogado Patrick Fitzgerald, quien calificó como “el honor de su vida” representar al exdirector del FBI.

El juez Michael Nachmanoff, que preside el caso, estableció que el juicio comenzará el 5 de enero, con una duración estimada de dos a tres días. Advirtió que no permitirá demoras en el intercambio de pruebas y que espera una pronta entrega de los documentos, incluidos varios archivos clasificados relevantes para la causa.

La acusación formal fue emitida el 25 de septiembre de 2025, tras semanas de intensos debates dentro del Departamento de Justicia, donde la fiscal general Pam Bondi y varios fiscales expresaron dudas sobre la solidez del caso, centrado en declaraciones hechas por Comey durante su testimonio ante el Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Comey, uno de los principales opositores de Trump, se convirtió en el primer alto funcionario del gobierno en ser procesado por un jurado federal en relación con los hechos vinculados al llamado Russiagate.

Si es hallado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Los fiscales no solicitaron su detención previa al juicio.

Contexto

Los cargos se derivan de su testimonio ante el Congreso en 2020, donde presuntamente "mintió sobre su conocimiento de una filtración de información clasificada a medios de comunicación". La acusación sostiene que Comey "negó haber autorizado a nadie a actuar como fuente anónima", pese a que, según los fiscales, esa declaración era "falsa".

Comey fue despedido en 2017 por Trump durante la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde entonces, se ha convertido en uno de los críticos más visibles del presidente.

En septiembre, Trump exhortó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a procesar a sus adversarios políticos, incluyendo a Comey. “¡Hay que hacer justicia ya!”, escribió en redes sociales.

En respuesta, Comey difundió un video en el que defendió su inocencia y expresó confianza en la justicia: “Tengo el corazón roto por el Departamento de Justicia, pero mantengo la fe en el sistema judicial. Hagamos un juicio”.

La acusación contra Comey enfrentó resistencia dentro del propio Departamento de Justicia, donde un fiscal interino renunció tras las presiones para inculpar tanto a él como a la fiscal de Nueva York, Letitia James, ambos considerados enemigos políticos del presidente.

El fiscal general adjunto Todd Blanche defendió la actuación del gobierno, asegurando que el caso representa una “aplicación igualitaria de la ley” y que Comey será tratado “como cualquier otro acusado federal”.

Los argumentos orales preliminares se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre, antes del inicio del juicio.







