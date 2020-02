El explosivo espectáculo de Shakira y Jlo en la Super Bowl

Caracas.- La noche de este domingo Shakira y Jennifer López retomaron sus dones latinos al presentarse en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2020, uno de los eventos deportivos más importantes en la cultura estadounidense. Los aplausos, bailes y ovaciones, no se hicieron esperar desde el primer momento en que ambas pisaron el escenario.

Shakira y Jennifer López tomaron el relevo a Michael Jackson, Bruno Mars, Beyoncé, Coldplay, The Rolling Stones y tantas otras leyendas del pop como protagonistas de la actuación de la Super Bowl, una de las actuaciones en vivo más importantes del año, y la más vista a nivel planetario.











El show empezó con Shakira cantando y bailando al ritmo de “She Wolf”, junto a un grupo de bailarines, para después sumergirse al clásico “Kashmir” de Led Zeppelin. El popurrí de éxitos de la colombiana siguió con los hits “Whenever, whatever” y “Chantaje”, a los que se unió el puertorriqueño Bad Bunny con el mejor estilo urbano.

Luego llegó el turno de Jlo, quien apareció en una barra de pool-dance para interpretar fragmentos de temas como “Jenny from the Block” o “Waiting For Tonight”, con impresionantes despliegues coreográficos.

La cantante de origen puertorriqueño también tuvo un acompañante de lujo, en este caso fue el colombiano J Balvin. Asimismo, la artista neoyorquina continuó el show con “On the floor”, e hizo un homenaje a su ascendencia puertorriqueña desplegando una capa con la bandera del país caribeño.











Shakira y Jlo hicieron realidad el sueño de muchos al momento de hacer combate de “meneo” de caderas, el cual desató la histeria en el Hard Rock Stadium de Miami. Inmediatamente después sonó el famoso “Waka-Waka” del Mundial de fútbol 2010 que también cantaron las dos artistas al grito de “Fuerza latinos”.

