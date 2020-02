El extravagante atuendo de Corina Smith que causó controversia en las redes sociales

Caracas / Foto portada: Televen.- La cantante, actriz y modelo venezolana, Corina Smith, generó controversia este martes en las plataformas 2.0 por usar un extravagante atuendo en el programa de televisión matutino ‘Portadas’, al que asistió como invitada para hablar de sus trabajos más recientes en los que ha participado con otros artistas de música urbana.

Corina, de 28 años de edad, demostró que no tiene temor al qué dirán y usó un ajustado vestido corto, color negro, con una camisa blanca en la parte de inferior, que acompañó con unas sandalias de tacón doradas y unas medias blancas que tenían el logo de la marca ‘Nike’.











Su vestimenta generó cientos de reacciones en las redes sociales y muchos de sus seguidores en Instagram criticaron su elección de atuendo asegurando que tiene mal gusto o que no tuvo tiempo de hacerse la pedicure.

“Esas sandalias no combinan con medias blancas, tienes que usar medias negras”, “¿Falta pedicure?”, “Anda a trotar a los próceres”, “Los tacones con medias como que no me cuadran”, comentaron algunos usuarios de la red social en una publicación que Smith posteó con fotografías con su outfit.

Asimismo, Valeria Valle, la pareja del exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonski, criticó en otra publicación de la red social a la actriz criolla y expresó lo que piensa de su atrevido look: “¡Wow! Vienen cosas peores dice la Biblia”.











Por otra parte, otras personas defendieron a Corina Smith y afirmaron que su estilo es parte de las tendencias de moda actuales. “La gente no sabe nada de actualidad, ni de la moda. No critiquen su manera de vestir si no saben de tendendencias”, dijo un fans de Smith.

