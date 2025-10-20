El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia

Caracas/Foto: Archivo.- En la primera vuelta para las elecciones presidenciales de Bolivia, que se realizó el 17 de agosto de este año, comenzó el terrible olor a derrota para los partidos de izquierda en Bolivia, fracaso que se acaba de consumar con el triunfo del demócrata cristiano Rodrigo Paz, quien ganó con 54,6 % de la votación frente al otro candidato de centro-derecha, el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, quien cargó con el otro 45,4 % de preferencia. Cifras avaladas por el ente electoral de Bolivia y que significan, por ahora, el entierro del partido MÁS y de quienes gobernaron al país por 20 años consecutivos bajo la batuta de Evo Morales.

Como una suerte de metáfora inimaginable años atrás, las ideas "progresistas" que llevaron a Morales al poder se han desaparecido al mismo ritmo en que el expresidente se ha escondido en lo más profundo de una zona cocalera de la selva boliviana, donde permanece protegido por un ejército personal de dos mil campesinos para impedir que sea detenido por trata de personas -lo acusan del embarazo de una joven de 16 años-, y tenga que cumplir la pena de quince años de cárcel que le esperan si llegara a salir de allí.

La paradoja es que, durante su gobierno, la pobreza bajó de 60 % a poco menos de la mitad, 34,6 %, una bonanza económica que significó un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 4 %, todo apalancado por la inversión en la exploración de hidrocarburos y el alza de los precios, como explicó el economista Horacio Vera, académico del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Católica Boliviana. Próspera situación económica que no tardó en colapsar y llevó al país a su primera recesión en 40 años.

Pero, valga la ironía, aquellos pobres a los cuales Morales logró sacar de la miseria, votaron esta vez por los partidos de centro-derecha porque, como le confesó una votante al reportero del diario El País Elías Camhaji, "los partidos de izquierda te ofrecen el cielo y la tierra, como cuando estás de novios y luego… nada... ya es hora de ver qué tal gobierna la derecha". Mientras la palabra mágica "Cambio", que ha sido desgastada de tanto uso, sí hizo de las suyas esta vez y logró ser creíble en la campaña del ahora nuevo presidente, Rodrigo Paz, quien prometió el cambio no una ni dos, sino tres veces: cambio en el modelo económico ("habrá plata para todos", decía el candidato); cambio en la distribución del presupuesto (50% para el Estado central y 50 % para las regiones) y cambio en el Estado, con una reforma ambiciosa que iría desde el combate a la corrupción hasta la despolitización de la justicia. Cambios de ser llevados al mundo real, significarán un tremendo sacudón al interior de la política boliviana, tanto o más fuerte que si el nuevo gobierno lograra capturar a Evo Morales y enfrentarlo a la justicia.







