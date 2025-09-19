La Lupa
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola
Elliot Investment Management, con participaciones en empresas de peso como PepsiCo y Hewlett-Packard, gestiona 76.100 millones de dólares en activos y conduce una agresiva política de negocios —despidos incluidos— que ha generado grandes ganancias en todas las empresas donde interviene
Caracas / Foto: Archivo.- La fortuna personal de Paul Singer, fundador y presidente de Elliott Investment Management - el fondo de inversiones que tiene luz verde para adquirir Citgo- se calculó recientemente en 6,7 billones de dólares. Una riqueza que comenzó con 1 millón de dólares en 1977 y que el norteamericano multiplicó varias veces como gestor del fondo de cobertura que fundó en 1977.
Con acciones de peso en empresas tales como PepsiCo, Hewlett-Packard, Enra, Phillips 66, Southwest Airlines y la tecnológica Workday, los empleados de las empresas donde ha participado Elliot suelen escuchar que entre sus planes inmediatos está "reestructurar a la empresa con el fin de optimizar las ganancias", lo que, en el caso de PepsiCo, se tradujo en despidos, pero en poco tiempo las acciones de esta empresa aumentaron de valor. En Pepsi, Elliot Investment adquirió 4.000 millones de dólares en acciones.
Este fondo gestiona aproximadamente 76.100 millones de dólares en activos, que incluyen planes de pensiones, fondos soberanos de inversión, dotaciones, fundaciones, fondos de fondos y personas y familias que posean "un alto patrimonio neto". Es decir, multimillonarios.
Con presencia en más de cinco países y una fortuna gigantesca, Elliott Management se encargará de negociar las acciones de Citgo, la empresa que adquirió PDVSA en 1990 y llegó a tener más de 10 refinerías, la mayoría de las cuales fueron vendidas. Hoy opera tres en Estados Unidos, así como una red de oleoductos y plantas de mezcla de lubricantes.
