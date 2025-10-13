El humor y la historia vuelven al Teatro Teresa Carreño con la ópera cómica "Los Martirios de Colón"

Caracas/Foto: Cortesía.- El humor y la historia se unen una vez más para traer risas a los caraqueños con el regreso de la ópera cómica "Los Martirios de Colón", con un total de cuatro presentaciones los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

"¡Vuelve el humor que hizo historia! La ópera cómica venezolana 'Los Martirios de Colón' regresa a la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño", anunció ese espacio en sus redes sociales.

​Esta pieza, cumbre del repertorio nacional, cuenta con los textos del icónico Aquiles Nazoa y música de Federico Ruiz, y transforma la conquista en una sátira hilarante.

"¿Te imaginas a Colón convenciendo a la reina Isabel de que la tierra es 'redonda como una papa?' ¡No te pierdas esta aventura coral con alrededor de 200 personas en escena, desde el Palacio de Los Reyes Católicos hasta el grito de '¡Tierra!' de Rodrigo de Triana!", dice la descripción.

​Los Martirios de Colón contará con la dirección musical de Elisa Vegas y José Ricardo Pacheco. Además, la producción cuenta con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, el Coro de Ópera Teresa Carreño, y el Coro de Cámara Vicente Emilio Sojo. Igualmente, se le suma la puesta en escena aclamada de Franklin Tovar, adaptada por Lorelys Urbina. ​

Por si fuera poco, presenta un doble elenco estelar: Anderson Piaspam y Álvaro Carrillo (Colón), Greilys Bracho y Annelia Hernández (Reina Isabel), Talía Guerrero y Janis Denis (Narrador).

Sobre las entradas

Las funciones se llevarán a cabo a partir de las 4:00 pm de los referidos días. Además, las entradas tienen un costo que va desde los 5 hasta los 50 dólares, dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, el balcón lateral tendrá el precio más asequible, mientras que patio central bajo será la zona más costosa. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Teresa Carreño o en maketicket.com.ve.

El evento sigue una serie de recomendaciones, por ejemplo, se prohíbe el ingreso de paraguas, yesqueros, armas blancas o de fuegos. Asimismo, no está permitida la entrada de menores de ocho años.

Aunado a lo anterior, se prohíbe llevar cámaras fotográficas o de filmación profesionales, al igual que alimentos o termos.

Se recomienda además llegar a tiempo para evitar perderse el show por las colas que podrían formarse, y mostrar el código QR, impreso o desde el celular.

Más sobre la ópera

'Los Martirios de Colón' es una ópera cómica en dos actos y tres escenas compuesta entre 1982 y 1993 por Federico Ruiz sobre textos de Aquiles Nazoa. Se estrenó el 11 de noviembre de 1993 en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño de Caracas.

Entre los solistas del estreno se encontraban Cayito Aponte, William Alvarado, Lucy Ferrero, Inés Feo-LaCruz, Claudio Muskus e Idwer Álvarez,​ con la Orquesta Filarmónica Nacional.

La ópera ganó el Premio Municipal de Música Sinfónica en 1984 y cuenta con una duración aproximada de dos horas.