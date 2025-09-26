El humorista que derrotó a Donald Trump

Caracas / Foto: Archivo.- El regreso del comediante Jimmy Kimmel a su espacio nocturno se convirtió en una fiesta que nadie organizó. Una celebración donde más de 30 millones de personas siguieron su reaparición por las redes sociales y otras siete millones sintonizaron la estación ABC para verlo de nuevo ante las cámaras, lo que multiplicó por cuatro su audiencia habitual.

Números pequeños si se comparan con las pérdidas económicas que sufrió la empresa Disney desde el día en que lo cancelaron y que ascendieron a 3,87 mil millones de dólares en solo 24 horas, mientras sus acciones caían en picada. Porque a la larguísima lista de personalidades de la TV —incluyendo a sus competidores como Jimmy Fallon, Steve Colbert o Seth Meyers— que se solidarizaron con Kimmel, se sumaron las más famosas estrellas de Hollywood, quienes orquestaron una campaña en todas sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que cancelaran la suscripción del servicio de Disney Plus y no visitaran ninguno de sus parques temáticos porque esa empresa amenazaba la libertad de expresión.

"Sus acciones van a caer mucho más si cancelan el programa de Jimmy Kimmel. Disney no querrá ser quien destrozó Estados Unidos", escribió el actor Mark Ruffalo, uno de los cientos de estrellas que se alinearon a favor de Kimmel —desde Tom Hanks hasta Meryl Streep, por mencionar dos emblemáticos—, quienes lograron que, en tan solo una semana, ABC se viera obligada a anunciar que el espacio Jimmy Kimmel Live volvía a las pantallas.

Y si bien Kimmel también contó con el apoyo de políticos y empresarios pidiendo su retorno, el presidente de Estados Unidos no pudo ocultar su desagrado y publicó un mensaje en Truth Social donde lo insultaba y amenazaba a la cadena ABC por el regreso de Kimmel a la televisión: “¡ABC le dijo a la Casa Blanca que había sido cancelado!”, protestó. “¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura 99% a favor de los demócratas? Creo que vamos a someter a examen a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares (…) ¡son una banda de perdedores!”, escribió.

Furioso porque tan solo una semana atrás había confesado su satisfacción por la salida del aire del comediante: "El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado", escribió en Truth Social. "Felicidades a ABC por finalmente tener coraje", luego de calificar a Kimmel como "un completo perdedor" cuyos índices de audiencia eran pésimos. Incluso, durante la rueda de prensa posterior al encuentro con su homólogo británico, Trump expresó que Kimmel fue despedido por "falta de talento".

Crítico feroz de Donald Trump durante años, el día de su regreso Kimmel hizo un emotivo monólogo que lo llevó al borde de las lágrimas cuando mencionó el asesinato de Charles Kirk, asegurando que no intentó bromear sobre el crimen, asunto que presuntamente motivó su salida del aire. Aunque, en los entretelones, se asegura que fue un chiste contra Trump lo que generó la medida: el comediante puso al aire la respuesta del presidente Trump cuando le preguntaron cómo se sentía ante el asesinato de Kirk y respondió "Estoy muy bien", y enseguida comenzó a explicar las mejoras que estaba haciendo en la Casa Blanca.









