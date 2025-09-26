La Lupa
El humorista que derrotó a Donald Trump
La furia del presidente por el regreso de Jimmy Kimmel a la cadena ABC no pudo ser más poderosa que la reacción de millones de espectadores, quienes, en respuesta a la cancelación de su show, retiraron la suscripción de Disney, propietaria de ABC, lo que hizo perder a la empresa casi 4 mil millones de dólares en un solo día
Caracas / Foto: Archivo.- El regreso del comediante Jimmy Kimmel a su espacio nocturno se convirtió en una fiesta que nadie organizó. Una celebración donde más de 30 millones de personas siguieron su reaparición por las redes sociales y otras siete millones sintonizaron la estación ABC para verlo de nuevo ante las cámaras, lo que multiplicó por cuatro su audiencia habitual.
Lea también: Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
Números pequeños si se comparan con las pérdidas económicas que sufrió la empresa Disney desde el día en que lo cancelaron y que ascendieron a 3,87 mil millones de dólares en solo 24 horas, mientras sus acciones caían en picada. Porque a la larguísima lista de personalidades de la TV —incluyendo a sus competidores como Jimmy Fallon, Steve Colbert o Seth Meyers— que se solidarizaron con Kimmel, se sumaron las más famosas estrellas de Hollywood, quienes orquestaron una campaña en todas sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que cancelaran la suscripción del servicio de Disney Plus y no visitaran ninguno de sus parques temáticos porque esa empresa amenazaba la libertad de expresión.
"Sus acciones van a caer mucho más si cancelan el programa de Jimmy Kimmel. Disney no querrá ser quien destrozó Estados Unidos", escribió el actor Mark Ruffalo, uno de los cientos de estrellas que se alinearon a favor de Kimmel —desde Tom Hanks hasta Meryl Streep, por mencionar dos emblemáticos—, quienes lograron que, en tan solo una semana, ABC se viera obligada a anunciar que el espacio Jimmy Kimmel Live volvía a las pantallas.
Y si bien Kimmel también contó con el apoyo de políticos y empresarios pidiendo su retorno, el presidente de Estados Unidos no pudo ocultar su desagrado y publicó un mensaje en Truth Social donde lo insultaba y amenazaba a la cadena ABC por el regreso de Kimmel a la televisión: “¡ABC le dijo a la Casa Blanca que había sido cancelado!”, protestó. “¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura 99% a favor de los demócratas? Creo que vamos a someter a examen a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares (…) ¡son una banda de perdedores!”, escribió.
Furioso porque tan solo una semana atrás había confesado su satisfacción por la salida del aire del comediante: "El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado", escribió en Truth Social. "Felicidades a ABC por finalmente tener coraje", luego de calificar a Kimmel como "un completo perdedor" cuyos índices de audiencia eran pésimos. Incluso, durante la rueda de prensa posterior al encuentro con su homólogo británico, Trump expresó que Kimmel fue despedido por "falta de talento".
Crítico feroz de Donald Trump durante años, el día de su regreso Kimmel hizo un emotivo monólogo que lo llevó al borde de las lágrimas cuando mencionó el asesinato de Charles Kirk, asegurando que no intentó bromear sobre el crimen, asunto que presuntamente motivó su salida del aire. Aunque, en los entretelones, se asegura que fue un chiste contra Trump lo que generó la medida: el comediante puso al aire la respuesta del presidente Trump cuando le preguntaron cómo se sentía ante el asesinato de Kirk y respondió "Estoy muy bien", y enseguida comenzó a explicar las mejoras que estaba haciendo en la Casa Blanca.
El humorista que derrotó a Donald Trump
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Trump anuncia que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza está “muy cerca”
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
Funvisis: los Andes y las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor actividad sísmica
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
-
País2 días.
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
-
País2 días.
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
-
País1 día.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
-
País2 días.
Jorge Rodríguez pide a los sectores “unirse” para detener la “patraña” contra Venezuela
-
Mundo2 días.
Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"
-
Mundo2 días.
Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
-
Vitrina2 días.
Jimmy Kimmel vuelve a la televisión y lanza un contundente mensaje sobre la libertad de expresión