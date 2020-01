El irónico comentario de John Bolton a Maduro tras querer “negociar” con EE. UU.

Caracas.- El exasesor de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), John Bolton, se pronunció este domingo con respecto a las declaraciones de Nicolás Maduro en las que insiste en dialogar con el presidente estadounidense, Donald Trump. “Lo que vamos a negociar con Maduro es lo que quiere para almorzar en el avión que lo llevará al exilio permanentemente en Cuba o Rusia”.

“¿Maduro le dice al Washington Post que quiere negociaciones con los Estados Unidos? Las únicas negociaciones que deberíamos tener con Maduro son lo que quiere para almorzar en el avión que lo llevará al exilio permanente en Cuba o Rusia. Viva Venezuela libre Juan Guiadó”, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.

Nicolás Maduro aseguró una vez más estar dispuesto a sostener un diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), pese a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro del país norteamericano, así como la posición del presidente Donald Trump ante su gestión.

“Si hay respeto entre los gobiernos, no importa cuán grande sea Estados Unidos, y si hay un diálogo, un intercambio de información veraz, entonces esté usted seguro de que podemos crear un nuevo tipo de relación, una relación de respeto y diálogo genera una situación en la que todos ganan. Una relación de confrontación lleva a una situación en la que todos pierden”, dijo en una entrevista con el periódico The Washington Post.

