El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela

Caracas/ Foto: Archivo.- El Kremlin expresó este domingo su preocupación por el aumento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y reiteró su respaldo a una "salida pacífica a la crisis".

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú “no desea nuevos conflictos” en la región latinoamericana.

“Queremos que todo permanezca en paz y no surjan más conflictos. El mundo ya está lleno de ellos, no necesitamos más”, afirmó Peskov en declaraciones a la agencia TASS, en respuesta a los informes de que el presidente Nicolás Maduro habría solicitado al líder ruso, Vladímir Putin, el suministro de misiles, radares y aeronaves ante las amenazas estadounidenses.

Por otra parte, el Kremlin aseguró que mantiene un seguimiento constante sobre los acontecimientos en Venezuela “Seguimos atentamente la situación en Venezuela”, dijo Peskov.

En días recientes, el Miami Herald publicó que el gobierno de Donald Trump había decidido atacar “objetivos militares” en Venezuela, lo que podría ocurrir “en los próximos días o incluso horas”. Sin embargo, el mandatario estadounidense negó esas versiones, asegurando que no ha aprobado ninguna acción militar directa contra el Venezuela.

El New York Times informó que Trump ordenó el pasado 7 de octubre suspender todo intento de solución diplomática con Caracas y autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano. Aunque el presidente estadounidense confirmó la autorización, evitó responder si estas incluían planes para asesinar a Maduro.

El gobernante venezolano ha denunciado repetidamente que su país enfrenta “la amenaza de invasión más grave en un siglo”, mientras Washington lo acusa de tolerar el narcotráfico y ha desplegado fuerzas militares en el Caribe bajo ese argumento.

Rusia, por su parte, ratificó el 21 de octubre el tratado de asociación estratégica y cooperación con Venezuela. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, destacó que este acuerdo cobra especial relevancia “ante la presión sin precedentes, incluida la militar, que Estados Unidos ejerce sobre Caracas”.







