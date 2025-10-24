Mundo
El más poderoso de su flota: EE. UU. envía el USS Gerald R. Ford al Caribe para combatir el narcotráfico
Caracas / Foto: Marina de EE. UU.- El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso de su flota, como parte de una operación de gran escala para golpear con fuerza a las organizaciones criminales transnacionales y al narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
En desarrollo...
