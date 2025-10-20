Mundo
El mensaje del papa León XIV a los venezolanos tras la canonización de Hernández y Rendiles
En una audiencia celebrada en el Aula Pablo VI, el pontífice instó a que la canonización de los santos venezolanos sea “un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y se reconozcan como hijos y hermanos de una misma patria”
Caracas / Foto: Vatican Media.- El papa León XIV envió este lunes un mensaje de unidad y esperanza a los venezolanos con motivo de la canonización de los primeros santos del país, José Gregorio Hernández y María Carmen Rendiles.
En una audiencia celebrada en el Aula Pablo VI, el pontífice instó a que este acontecimiento sea “un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y se reconozcan como hijos y hermanos de una misma patria”.
Señaló que, a la luz de las virtudes heroicas de los nuevos santos, los ciudadanos deben reflexionar sobre la fe, la esperanza y la solidaridad en su vida cotidiana.
El papa León XIV destacó que estas virtudes son lámparas que iluminan lo cotidiano y que la verdadera vida se construye a través del servicio a los enfermos, a los pobres y a los más pequeños.
Asimismo, subrayó que quien convive con otros está llamado a ver a su prójimo como hermano, amar y compartir el camino de la existencia, sosteniéndose en las dificultades y fluyendo juntos hacia el reino de Dios con alegría.
Más temprano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, había exhortado a los venezolanos a construir la paz sobre los valores de justicia, verdad, libertad y amor, recordando que los nuevos santos son ejemplos de entrega, servicio y fe.
Durante una misa de acción de gracias por la canonización de los nuevos santos, Parolin destacó que José Gregorio Hernández recorría las calles con su pericia médica y el bálsamo del consuelo, mientras que la Madre Carmen Rendiles es ejemplo de fortaleza y construcción de esperanza. La ceremonia fue acompañada por el Coro Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, y contó con la asistencia de unas 55.000 personas en la plaza de San Pedro.
La canonización de Hernández y Rendiles se celebró el pasado domingo en la Basílica de San Pedro, en Roma, en una ceremonia presidida por el papa León XIV y con la participación de obispos, sacerdotes y peregrinos venezolanos.
Con esta canonización, la Iglesia Católica suma siete nuevos santos, consolidando a Hernández y Rendiles como referentes de fe, servicio y unidad para todos los venezolanos.
