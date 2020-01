El momento en que el papa Francisco manotea a una feligrés por tomar bruscamente su mano

Caracas.- Luego de la escena de la Navidad en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco perdió la calma tras ser sostenido por un peregrino que no soltó su mano, lo que generó que el pontífice le propinara una bofetada, pidiéndole que lo soltara.

La mujer, de rasgos asiáticos, se encontraba junto al resto de fieles tras las barreras de seguridad de la plaza y cuando el papa pasó frente a ella, le agarró de la mano y le atrajo repentinamente hacia ella.

Asimismo, Francisco trató inmediatamente de zafarse de la mujer y, tras lograrlo, le golpeó la mano en señal de reprimenda, visiblemente irritado, mientras sus agentes de seguridad se acercaba en su ayuda, aunque no tuvieron que intervenir.

El hecho ocurrió en la plaza de San Pedro del Vaticano, adonde el pontífice argentino llegó para visitar el árbol y el Portal de Belén instalados durante el período navideño. Esto, momentos después de oficiar la última misa del año, la de las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y de agradecimiento por el año 2019.

Ante lo sucedido, miles de feligreses condenaron la acción, razón por la que horas después, el papa Francisco pidió perdón públicamente por reprender a una mujer que lo tomó bruscamente de la mano.

“Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer”, señaló Francisco desde la ventana del palacio apostólico y momentos antes del rezo del Ángelus.

Según información suministrada por la agencia de noticias Efe, el papa ofició este 1ero de enero la primera misa del año en la basílica de San Pedro del Vaticano y ofreció una homilía en la que condenó con firmeza la violencia, la humillación y las ofensas que sufren con frecuencia las mujeres.

Después acudió al palacio apostólico vaticano para rezar el Ángelus junto a los congregados en la Plaza de San Pedro y aprovechó la ocasión para disculparse por su reacción con una mujer que le agarró el martes fuertemente la mano con la intención de saludarlo e incluso le zarandeó levemente.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019