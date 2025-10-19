El Museo de Louvre cierra al público por robo de joyas de un "valor incalculable"

Caracas/Foto: Museo de Louvre.- El histórico Museo de Louvre, ubicado en París, Francia, cerró este domingo al público tras sufrir el robo de diversas joyas por un valor "incalculable", confirmaron las autoridades galas.

El museo anunció en sus redes sociales la noticia, aunque no hizo referencia al robo. "El Museo del Louvre permanecerá cerrado hoy por razones excepcionales", indicó en una publicación.

Por su parte, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, confirmó que el suceso ocurrió al momento de la apertura del Louvre.

"Esta mañana se produjo un robo en la inauguración. No se reportaron heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", resaltó.

De igual forma, el ministro de Interior de Francia, Laurent Núñez, reveló que un grupo de ladrones cometió el robo en solo siete minutos. Los delincuentes se llevaron joyas de la galería Apolo del Museo del Louvre de "un valor patrimonial e histórico incalculable".

Advertisement

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", añadió Núñez en una entrevista a la emisora France Inter.

El funcionario no dio detalles de qué joyas fueron robadas, y solo se limitó a decir que el robo se ejecutó en la galería Apolo. Sin embargo, medios locales como Le Parisien señalan que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, entre ellas un collar, una diadema y un broche.

Agregó que fueron tres o cuatro personas las que penetraron en el museo usando un montacargas. Este les permitió subir hasta el primer piso. Posteriormente, rompieron una ventana para dirigirse a las vitrinas donde estaban las joyas y, ya con el botín en mano, huyeron en moto.

Luego, Dati precisó que los ladrones perdieron en su huida una de las joyas robadas, que sería la corona de la emperatriz Eugenia.

La Fiscalía de París se encargará de las investigaciones.