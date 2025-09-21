El musical "Hamilton" llegará a los cines de Venezuela por tiempo limitado 

Caracas/Foto: OnStage Blog.- Diez años después de su debut en Broadway, la versión filmada de Hamilton llegará a Venezuela. El musical que combina elementos históricos con un estilo musical moderno a través de hip hop, R&B y canciones tradicionales de Broadway, se estrenará en cines a partir del próximo 25 de septiembre por tiempo limitado.

Filmada en el Richard Rodgers Theatre de Broadway en junio de 2016, esta versión combina lo mejor del teatro en vivo y del cine para ofrecer una experiencia única al público.

En Caracas, al menos tres cadenas de cines proyectarán el musical: Cinex, Cines Unidos y Cinepic. Los boletos ya se encuentran en preventa y pueden adquirirse a través de las páginas web de cada empresa, donde también se pueden consultar precios y horarios de las funciones.

Con guion, música y letras de Lin-Manuel Miranda, y dirección de Thomas Kail, Hamilton está inspirada en el libro Alexander Hamilton de Ron Chernow. La producción estuvo a cargo de Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos.

El musical debutó en Broadway en 2015 y causó sensación de inmediato por su audaz reinterpretación de la historia estadounidense, con letras de estilo hip hop. Miranda interpretó al propio Alexander Hamilton, acompañado por Leslie Odom Jr. como Aaron Burr, Daveed Diggs como el Marqués de Lafayette y Thomas Jefferson, Christopher Jackson como George Washington y Jonathan Groff como el Rey Jorge III.

Hamilton se convirtió en un fenómeno cultural, ganando 11 premios Tony, un Premio Pulitzer de Drama, así como reconocimientos en los Grammy y Emmy. La obra redefinió el teatro musical al combinar historia, diversidad racial y géneros contemporáneos.

En 2020, Disney+ estrenó la película grabada del espectáculo, acercando esta experiencia a millones de espectadores en todo el mundo.