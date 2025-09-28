El nadador tachirense Angelo Toscano se coronó campeón suramericano juvenil en Brasil

Caracas / Foto: @toscano_ven.- El nadador venezolano Angelo Toscano, oriundo de San Juan de Colón, en el estado Táchira, brilló el sábado en Río de Janeiro al consagrarse campeón suramericano juvenil 2025.

Toscano venció la exigente prueba de 400 metros combinados, con un tiempo de 4:38.36 minutos, durante la 30ª edición del Campeonato Suramericano Juvenil de Natación.

El joven talento venezolano también fue protagonista en el relevo masculino 4x200 metros libre, donde conquistó la medalla de plata junto a sus compañeros Adanuriel Rosal, Juan Ricardo Gómez y Andrés Álvarez.

Además, clasificó a todas las finales de sus especialidades, destacando en los 200 metros combinados, 1500 metros libres y 200 metros mariposa, ubicándose entre los primeros puestos de las pruebas más reñidas del campeonato.

La delegación venezolana celebró además otras actuaciones destacadas. Adanuriel Rosal se alzó con la medalla de plata en los 100 metros libres y el bronce en los 50 metros libres. Juan Ricardo Gómez sumó otro bronce en los 100 metros libres, mientras que el relevo mixto 4x100 Juvenil A, conformado por Rosal, Gómez, Camelia Cheguini y Emiliana Sthory, conquistó otra presea de bronce para el país.



Tras su victoria, Toscano compartió un emotivo mensaje en Instagram. “En verdad no tengo palabras para expresar la emoción que siento en estos momentos (…) Tampoco tengo palabras para agradecer a las personas que estuvieron conmigo y me apoyaron en este proceso. Este no solo es logro mío, también es de mis entrenadores, patrocinantes y familiares. Esto apenas comienza”.