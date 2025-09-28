Deportes
El nadador tachirense Angelo Toscano se coronó campeón suramericano juvenil en Brasil
Toscano venció la exigente prueba de 400 metros combinados, con un tiempo de 4:38.36 minutos, durante la 30ª edición del Campeonato Suramericano Juvenil de Natación
Caracas / Foto: @toscano_ven.- El nadador venezolano Angelo Toscano, oriundo de San Juan de Colón, en el estado Táchira, brilló el sábado en Río de Janeiro al consagrarse campeón suramericano juvenil 2025.
Lea también: Orgullo vinotinto: Venezuela conquista el título en el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado
Toscano venció la exigente prueba de 400 metros combinados, con un tiempo de 4:38.36 minutos, durante la 30ª edición del Campeonato Suramericano Juvenil de Natación.
El joven talento venezolano también fue protagonista en el relevo masculino 4x200 metros libre, donde conquistó la medalla de plata junto a sus compañeros Adanuriel Rosal, Juan Ricardo Gómez y Andrés Álvarez.
Además, clasificó a todas las finales de sus especialidades, destacando en los 200 metros combinados, 1500 metros libres y 200 metros mariposa, ubicándose entre los primeros puestos de las pruebas más reñidas del campeonato.
La delegación venezolana celebró además otras actuaciones destacadas. Adanuriel Rosal se alzó con la medalla de plata en los 100 metros libres y el bronce en los 50 metros libres. Juan Ricardo Gómez sumó otro bronce en los 100 metros libres, mientras que el relevo mixto 4x100 Juvenil A, conformado por Rosal, Gómez, Camelia Cheguini y Emiliana Sthory, conquistó otra presea de bronce para el país.
Tras su victoria, Toscano compartió un emotivo mensaje en Instagram. “En verdad no tengo palabras para expresar la emoción que siento en estos momentos (…) Tampoco tengo palabras para agradecer a las personas que estuvieron conmigo y me apoyaron en este proceso. Este no solo es logro mío, también es de mis entrenadores, patrocinantes y familiares. Esto apenas comienza”.
Banquero venezolano se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank en Puerto Rico
El nadador tachirense Angelo Toscano se coronó campeón suramericano juvenil en Brasil
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
Gil se reunió con el secretario general de la ONU y dice que le transmitió "la verdad de Venezuela"
Orgullo vinotinto: Venezuela conquista el título en el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
Maduro convoca a un simulacro nacional de preparación para desastres naturales
Tendencias
-
Vitrina7 horas.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Mundo1 día.
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
-
Mundo1 día.
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
-
Sucesos1 día.
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
-
Economía2 días.
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
-
País2 días.
María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
-
Economía2 días.
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
-
País2 días.
Maduro: “Frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona defender la patria”