El Nobel como oportunidad política para Venezuela

Caracas / Foto: Spiegel.- El artículo para El Cooperante de esta semana sería acerca de la geopolítica del conflicto venezolano ¿Realmente forma parte de un entramado internacional? Es la pregunta que iba a responder, pero el anuncio del premio Nobel de la paz para María Corina Machado es la noticia y de lo que hay que escribir.

Es la segunda vez que un venezolano lo recibe. El primero, en 1980, compartido por tres científicos. Entre ellos, el criollo Baruj Benacerraf. El caraqueño nacido en 1920 y fallecido en 2011, lo obtuvo en el área de fisiología de la medicina.

Así que es una noticia que alegra. Honestamente me contento por Machado. Necesitaba algo así, como Netanyahu necesitaba el acuerdo que logró Trump, con las diferencias del caso entre una situación y la otra. Sobre esto vuelvo más adelante porque es la nuez del análisis. El premio le da un respiro. No veo mucho sus videos, pero lo que me comunican es que el resguardo hace sus efectos y una MCM agotada, girando sobre lo mismo sin cambios. El Nobel la refresca y le da espacio político para contrarrestar los efectos del resguardo y reflexionar acerca de su estrategia política.

Me regocijo por su premio, pero sin mucho aspaviento porque desde Venezuela tengo otra perspectiva de la lucha política interna y sobre María Corina. El premio la pone a la altura de figuras como Mandela, Carter, De Klerk, Sadat, Rabin, Gorbachov, Daw Suu, Tutu, Walesa, por mencionar grandes personas de la política. Así que Machado entró por la puerta grande y se codea con lo mejor de la política mundial. Indudablemente es un gran logro de Machado.

También el reconocimiento le abre un espacio al país. A lo mejor por eso Machado fue la ganadora. Todo el mundo habla de lo “hábiles” que son “los noruegos”. Probablemente sea el caso. Otorgaron el premio como un mensaje al gobierno y a la oposición. Algo como, “consideren hablar nuevamente, el costo de imagen lo pago yo, y regresen a los medios políticos, aunque sean pugnaces, pero son medios políticos. Salgan del control o de la invasión”. Puede ser el mensaje de Noruega. Aprovechen la “ventana de oportunidad” que no durará mucho.

Me satisface, entonces, porque el Nobel lo veo como una oportunidad que abre un tercero para que Venezuela pueda, otra vez, canalizar su conflicto con mecanismos políticos pugnaces pero que rompan la inercia de un gobierno y oposición cada uno en su rigidez.

El comité justificó el premio en una nota de prensa del 10 de octubre que sintetizo de la manera siguiente: MCM lideró con coraje y determinación los deseos de cambio del pueblo venezolano que se manifestaron en las presidenciales de julio de 2024, al promover una estructura de voluntarios que registró la victoria de la oposición (N.R, salvo mejor información por parte del CNE). Es un ejemplo de coraje cívico a seguir en un momento en que la democracia retrocede o no existe no solo en Venezuela sino en el mundo.

Al premiarla, mi impresión es que el comité valora las luchas civiles a través de los votos y, tal vez, persigue regresar a la época en donde las transiciones -o muchas de ellas- eran precedidas de luchas civiles y negociaciones entre regímenes y sociedades. Algo como volver a la “etapa de oro” de las transiciones de los 80 y los 90. No sé y no creo posible regresar a ese momento, pero estimo es el mensaje del comité.

Por supuesto, la opinión del comité es la que cuenta, no lo que yo piense en este análisis. Lo que es la proclama para otorgar al premio a MCM es un texto muy bien escrito, con muchos mensajes directos e indirectos para muchos destinatarios, algunos para María Corina.

No concuerdo con el texto del comité al presentarla como una figura que unió a la oposición y partidaria de una transición siempre pacífica. Como expresé, la opinión del comité es la que cuenta y recoge la representación social que hay acerca de ella y de la lucha política en general. El Nobel va a reforzar esta opinión y las visiones alternativas -en las que me ubico- quedarán opacadas ante el “relato oficial” de la oposición Machado que es la que domina y la que, con el premio, queda legitimada para el mundo, como “la” oposición. Pero esto ya es otro análisis.

No veo a Machado como unificadora de la oposición. Más bien mi distancia con ella y su visión es porque la percibo como una persona que divide, en ese punto (porque está lo estratégico en su visión, que es el quiebre).

Tampoco la veo como partidaria “siempre” de la transición pacífica. El premio la enaltece en sus haberes, pero en los debe está su carácter divisionista, autoritario, y mezquino los que también explican la dificultad para hacer valer el 28 de julio y que la transición -ya la alternancia que es mi gusto está lejos, porque el Nobel mete a Venezuela en la jerga de los “comparativistas” de la política que estudian transiciones- tampoco se haya logrado. Machado tiene sus fracasos a cuesta, aunque tiene la virtud de saber alejarse de ellos para quedar como que nunca tuvo que ver con los yerros y tropiezos de la oposición, cuando tiene una cuota importante. Principalmente a partir de “La salida” en 2014.

Pero este artículo no es para examinar la trayectoria política de MCM. Al fin y al cabo, la vida de los políticos cambia porque aprenden, porque viven experiencias únicas que solo la política ofrece. En otros textos he argumentado que Machado le falta graduarse de líder política.

Graduarse significa integrar a los diferentes -que no hizo, por eso no unió a la oposición en 2024; canalizó el deseo de cambio del país, sí, que se mantiene y busca su canal, pero solo hasta allí, no es una política en el sentido político- aceptar cosas que no acuerda, y tener una posición de igual frente a otros. En sencillo, mojarse. Ha tenido la suerte y habilidad de aparentar que no se moja, pero la exigencia del conflicto político venezolano demanda una política sagaz, que significa mojarse.

Por supuesto, de la mejor manera. No siempre se puede. Havel delató a sus compañeros. No soportó la tortura psicológica, no física que no tuvo. Walesa también confesó a sus camaradas. Por no hablar del episodio de Bolívar con Miranda ¿o con Piar? Una excepción puede ser el Maestro Gallegos, quien no renegó de Betancourt y prefirió que su corto gobierno cayera el 24-11-1948 antes de desconocer al compañero y amigo. Pero Gallegos no era “político” u “hombre de poder”.

Mandela fue tildado de “colaboracionista y normalizador” por los jóvenes del ANC presos como el premio Nobel de 1993 cuando buscó -porque fue Mandela en 1985- negociar con el Apartheid. Encontró no a De Klerk sino a una figura del gobierno del apartheid de la que se habla poco, pero que fue interlocutor lo que es clave en una negociación, el ministro de justicia, Kobie Coetsee. Este y el líder de la CNA, se mojaron. Mojarse como Mandela y Coetsee será la prueba para Machado. Si la pasa, allí se graduará de líder política y dejará de ser la líder de una facción -la que hoy manda, así sea ultra mayoritaria como les encanta destacar a sus seguidores- así sea el 99,9999% de la oposición venezolana.

Mojarse es negociar con el gobierno de Maduro y reconocer a ese adversario, no pedirle a Trump que se moje con unos misiles para que el ejecutivo de Maduro acepte una “rendición” que es lo que Machado entiende por negociación. Si quiere una “capitulación” debe entrar a Berlín como los rusos o preparar un Enola Gay como Truman en 1945. Si no puede, es negociar a lo Mandela y Coetsee, que es lo que no quiere. Porque al final, el conflicto político venezolano es de reconocimiento de fuerzas antagónicas. Si pueden eliminarse, no es necesario un premio Nobel de la paz. Si no es posible, el premio obliga y ese es el mensaje del comité: no es posible la eliminación del chavismo o de la oposición, luego, queda recuperar los medios y métodos políticos para lograr una coexistencia pugnaz y un cambio de gobierno.

El comité no habló de “carteles de los soles” ni de un “narcoestado” sino del 28 de julio, tema olvidado por Machado y sus seguidores. Curiosamente, esa oposición reclama “no pasar la página” pero la pasó y su tema es la “narcotiranía”. El comité la invita a “retroceder la página” y a centrarse en un evento político que fue el 28 de julio y no en la narrativa del “narcoestado”. Se imaginan si Machado en vez de poner a sus infames “batallones destroza personas y reputaciones de tuiter” a descalificar a quienes poseen una visión distinta, hubiera hecho el trabajo político -mojarse- de unir de verdad a la oposición, no someterla con chantajes -hasta la Plataforma Unitaria se alejó- y no “hubiera pasado la página” del 28 de julio por el tema narco ¿Cuál sería el estado de la oposición hoy? No estaría en el poder, pero estaría mucho mejor de lo que está. Hoy la oposición es nada, así el 90% del país quiera cambio como se señala en tuiter, o tenga todos los portaviones de Trump.

Ser la líder política que quiere y puede ser, supone crecer. Es ahí donde noto sus limitaciones y, por eso decía me alegro por ella, el Nobel le da un empujón y una tremenda oportunidad para crecer como líder. Si quiere, por supuesto, y la montonera digital que la rodea, la deja. La “montonera digital” son los “batallones destroza personas y reputaciones en tuiter”, tuiteros, influencers, el periodismo Machado, “activistas DD.HH-operadores políticos-cuchis” y los “treintones y treintonas creíbles”.

Si Trump merecía el Nobel o no es otra discusión que tampoco vale la pena abordar. El mismo presidente reconoció lo obvio: no podía ser premio Nobel porque ganó en noviembre de 2024 y las postulaciones fueron en enero de 2025. Trump no tiene todavía logros que presentar. El que parece más tangible, el acuerdo de Gaza, apenas se desarrolla. Trump deberá esperar y mostrar hechos si realmente lo desea. Y no pedirlo tanto.

Quizás eso influyó para que no fuera considerado, aunque no sé si fue postulado. Se hubiera visto como que el Nobel también se arrodilla ante Trump y sus caprichos, como se notó en muchos de sus seguidores MAGA al reaccionar luego de conocer que MCM lo ganó. Machado se movió para no herir el ego del presidente norteamericano y se lo dedicó. Trump tuvo un raro sentido de la realidad, y señaló que el gesto de Machado fue “nice”, aunque no la llamó por su nombre sino “the person who…” y destacó que ella fue la que llamó, no al revés.

Es aquí donde me centro en el análisis político porque creo que el Nobel, al reconocer a Machado, quiere enviar un mensaje al mundo: la democracia liberal retrocede. Hay que luchar por ella y Machado es un ejemplo de esa lucha, de “coraje civil”, que es la invitación del Nobel a quienes defienden la democracia con límites al poder. Recuperar el sentido del coraje y lucha civil. En mi opinión, Machado no lo representa totalmente, pero habría que ver si otras figuras mundiales lo tienen. Está Sveta de Bielorrusia, pero su trabajo es muy callado. No tiene la energía de María Corina ¿Hay otras personas? A vuelo de pájaro no identifico y tal vez el comité tampoco. Así que Machado es el ejemplo. En su proclama el comité diagnostica el estado de la democracia liberal:

“Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence . The Venezuelan regime’s rigid hold on power and its repression of the population are not unique in the world. We see the same trends globally: rule of law abused by those in control, free media silenced, critics imprisoned, and societies pushed towards authoritarian rule and militarisation. In 2024, more elections were held than ever before, but fewer and fewer are free and fair ” (subrayados míos).

El Sistema autoritario del chavismo no es único en el mundo ¿También un mensaje de alerta por Trump en su protoautoritarismo?

En la cita va el mensaje del comité a MCM. Le dice que abrace la lucha política que dejó. La pone de ejemplo como persona con coraje y con constancia -pienso que María Corina es más persistente que valiente, que no le resta méritos- pero no como una líder de la lucha no violenta. Al ver la lista de los Nobel de la paz en el tiempo, llamó mi atención que, en muchos de los Nobel a políticos, en la proclama para explicar el premio, en muchos decía, “non-violent struggle”. No es así en la proclama para María Corina porque no es una representante de la lucha no violenta. Es valiente, constante, e inspira, pero no representa una lucha no violenta. Aquí es donde creo viene el mensaje del comité del Nobel para MCM.

Al describir la trayectoria de Machado, el Nobel habla de Súmate. La cita, “It was a choice of ballots over bullets”. No sé si la cita fue casual o tomada para enviarle un mensaje a Machado: escoge “ballot” sobre “bullets”.

En 2024 lo hizo, no se dio el cambio de gobierno, pero Machado y el caso Venezuela llegaron lejos fue por “ballots” y no “bullets” que ella y muchos de sus partidarios creyeron o todavía creen. MCM ha pasado de “ballots” a “bullets” y regresar a “ballots”. Hoy la veo en “bullets”. El mensaje del premio es “ballots”. Y “ballots” no son solo elecciones sino la lucha política no violenta y política a lo Mandela y Coetsee, que María Corina no hace o no lo muestra lo suficiente. Veamos la cita del comité, con su “indirecta”. No solo a ella -es el ejemplo- sino a los luchadores mundiales.

“When authoritarians seize power, it is crucial to recognise courageous defenders of freedom who rise and resist. Democracy depends on people who refuse to stay silent, who dare to step forward despite grave risk, and who remind us that freedom must never be taken for granted, but must always be defended – with words, with courage and with determination ” (subrayados míos).

“Words” no “bullets” o “Peace through strength”. Y “courage” and “determination” que Machado tiene, sí. Más lo segundo que lo primero en mi opinión.

Mi alegría por ella es por eso, por el mensaje, si mi análisis tiene base. Porque le da un motivo y le “salva la cara” para que evalúe su manera de hacer política. Como dice el comité, MCM cumplió con los tres requisitos para el Nobel -unidad, rechazo a la militarización, y búsqueda de la transición- pero tiene que hacerlos más patentes. Salir de su rigidez y de no mojarse. De tener garra política de verdad.

No sé si Machado reflexione sobre su manera de hacer política ahora que es Nobel. Parto de un principio con las elites venezolanas: todas están muy bien como para reflexionar y cambiar. TODAS. Incluso, a los seguidores de Machado en tuiter también les va muy bien. A TODOS.

Nuestros costos políticos no obligan a pensar o a cambiar a pesar que nuestra historia como país es muy violenta (la Independencia, por ejemplo). No es Ucrania, de mujeres con prótesis, pero con su metralleta al hombro. O bebés desmembrados en Gaza. O la israelí abusada por un matón de Hamas. O el veterano de Iraq discapacitado o con PTSD. O el parlamentario con una prótesis porque le explotó una IED. O el que fue POW durante años. O la madre o esposa de un MIA de Vietnam que todavía busca. O una “Great-granddaughter” que recibió el telegrama que los restos de su familiar KIA en la SGM en el Pacífico aparecieron. Esos costos no los tienen las elites de Venezuela. El pueblo quizás, pero no las elites. Tendrán años que no abrazan ni besan, pero están enteros. Gracias a Dios. Y pongo mi grano de arena para que se mantengan así de enteros.

Hay una “red line” que Venezuela no debe pasar: “ballots”, no “bullets”. Dice el texto del Comité, “This is precisely what lies at the heart of democracy: our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree . At a time when democracy is under threat, it is more important than ever to defend this common ground ” (subrayados míos). Ese es el mensaje para María Corina: defender los principios del gobierno popular, aunque discrepemos, pero ese principio, es el “terreno común” no solo frente al chavismo sino dentro de la oposición.

El mensaje que interpreto del comité es que salga de su sectarismo -que sus “batallones destroza personas y reputaciones” y sus “batallones de adulantes y felicitadores” que tiene en tuiter alimentan- y promueva un “terreno común” para una lucha política que logre el cambio de gobierno, sea porque se valida el 28 de julio, sea porque se negocia otra salida electoral.

No sé si Machado esté a la altura de ese reto, que es de mayor calibre que el 28 de julio. La entrevista que Javier Lafuente de El País le hizo luego de saberse su merecido galardón, me comunicó la Machado de siempre: rígida y sectaria. El tiempo dirá. Sus tuiteros también. A pesar que algunos farfullan con la “inteligencia” -como todo el mundo MAGA, tienen una obsesión con el IQ- por sus trinos, me parece que no comprendieron el significado del Nobel. El tiempo se les fue entre pasar factura y las ansias de venganza que dejan ver por más que la pinten de justicia.

Pero el Nobel a MCM también tiene mensajes para el gobierno y para la oposición que participa dentro de las reglas del sistema autoritario, en la que me ubico.

El gobierno de Maduro es el perdedor político y simbólico con la entrega del Nobel a MCM. No porque sea ella, sino porque el anuncio del comité legitima a los ojos del mundo, que el ejecutivo nacional es uno autoritario. No es que no hubiese conciencia de su autoritarismo, es que ahora se legitima como tal. Además, el comité usa expresiones fuertes -pero verdaderas- para caracterizar al gobierno. Hay dos que son importantes, que el ejecutivo pudo evitar. Veamos lo escrito por el comité para el Nobel:

“Venezuela has evolved from a relatively democratic and prosperous country to a brutal, authoritarian state that is now suffering a humanitarian and economic crisis. Most Venezuelans live in deep poverty, even as the few at the top enrich themselves. The violent machinery of the state is directed against the country’s own citizens . Nearly 8 million people have left the country. The opposition has been systematically suppressed by means of election rigging, legal prosecution and imprisonment.

“ Venezuela’s authoritarian regime makes political work extremely difficult(…) ” (subrayados míos).

Esta cita retrata al gobierno del presidente Maduro (RP, del 28 de julio). No es mucho lo que se pueda decir que no haya desarrollado en otros textos para El Cooperante con la idea central: el conflicto con los EUA pone sobre el ejecutivo la realidad que no puede gobernar como lo hacía hasta julio de este año. No puede pretender que todo sea igual.

El “no igual” es político y gerencial. El político es hablar con la oposición acerca de la alternancia en el poder (las propuestas Petro-Lula o la propuesta Rubio si efectivamente existe). Lo gerencial es mejorar la gestión de gobierno, darle un carácter de Estado y no de un partido.

Lo que no puede pretender el ejecutivo es tener una oposición instrumental. Lo digo porque tuiteros del mundo oficial -no representan al ejecutivo, pero son chavistas- se descargaron a Capriles porque felicitó a Machado. El gobierno no puede dictar qué decir y cómo decirlo, y que la oposición asuma su discurso o valores.

Tal vez por eso sectores no van a actos del gobierno porque son actos partidistas en donde el ejecutivo habla mal de cierta oposición y deja en ridículo a los sectores que van, como unos adminículos del gobierno ¿Reconoce a la oposición como es o no?

La oposición Machado no es mi oposición, pero me molestaría ir a un acto del gobierno que se supone reúne a fuerzas diferentes -como el Consejo de la soberanía y la paz- para escuchar pestes de Machado. Si es así, no iría. Si puedo hablar, criticaría que hablen mal de ella en un acto de ese tipo. Así como me molestaría ir a una audiencia en el congreso de los EUA para oír hablar mal de Chávez o Maduro. Tampoco lo aceptaría porque no iría al Congreso de los EUA para hablar mal de Biden o de Trump (o de Rubio, Noem, Hegseth, Miller, Leavitt, etc). Voy como político y el lenguaje político es otro.

Ese es el problema del gobierno: cree que la oposición es como un muñequito con el que juega. Le dice cosas, se burla, le da una palmadita, pero no le da entidad. Parafraseando a Rosa Parks en su autobiografía, “la oposición está cansada de ser relegada”. No es con hipocresías tipo “ahora tenemos una oposición no golpista” o sacarles -como hace el ministro del Interior- que “ustedes fueron golpistas”, se dará una relación entre el gobierno y la oposición.

El mensaje del Nobel al gobierno es ver a la oposición como un igual ¿Será posible a estas alturas? No parece, pero el mensaje está allí.

Finalmente, también hay un mensaje para la oposición que participa dentro de las reglas del sistema autoritario, en la que me ubico. El mensaje es simple: sigan el ejemplo de Machado que es tener constancia. Empecinarse. La perseverancia de MCM.

Es válido el mensaje porque la oposición que puede ser centro -y romper la inercia en que está Venezuela- no es perseverante. Va y viene en función de la coyuntura política. No hay una constancia en las buenas ni en las malas. En las buenas, el alto perfil; en las malas, desaparece o baja el perfil.

Políticos que estimo están en esta corriente como Rosales o Capriles -con los que me siento cerca, en las buenas y en las malas- van y vienen. No son constantes. Son políticos para carreras de 100 metros y no para competencias de fondo que no sean exclusivamente en el campo electoral para el caso de Rosales. Capriles ahora hace el intento de ser constante. Es un reto para él.

Los partidos de esta corriente igualmente en silencio. Nominalmente tienen programas y una estructura, pero no los hacen vida en la realidad. Como todo en Venezuela, también esperan, pero sin un hacer. La ley del “mínimo esfuerzo”.

Junto a su inconsistencia, se dejan intimidar por los “batallones destroza personas y reputaciones” de la oposición Machado en tuiter. Acabaron en tuiter con la periodista del NYT, Julie Turkewitz, aunque ahora el “Times” es su fuente principal para atacar al gobierno de Maduro. Así es la oposición Machado: te destroza y luego te abraza, siempre y cuando aceptes obedecer y seguir la línea “sin aviso y sin protesto” como las antiguas letras de cambio.

La oposición que trata de ser de centro teme a esos infames batallones. Dice algo, le caen encima y se guarda. El mensaje del comité es no dejarse intimidar para construir un centro político. Participar en las reglas del sistema autoritario no es rosa o fácil. Es hacer el trabajo político sin buscar insurrecciones, pero sí el cambio, lo que trae riesgos.

El mensaje del comité del Nobel a la oposición que participa dentro del sistema autoritario es hacer trabajo político. Betancourt fue un gran organizador político, con una doctrina.

Si en vez de solo tuits acerca de los presos políticos porque se cree en esa causa pero también para complacer a los “batallones” de la oposición Machado los que quieren poner contra las cuerdas a quienes no estamos en esa oposición “porque no dicen nada que incomode a la dictadura”, la oposición de centro toma el caso de los presos políticos no como tuits sino como mensaje político permanente desde los partidos o con voceros reales no digitales, y con distintas actividades que sean persistentes, constantes, como ruedas de prensa, comunicados, balances, acciones ante el Estado, entre otros ¿Cuál sería el estado de la oposición de centro? Mejor, con una legitimidad dentro de Venezuela y no estaría contra las cuerdas como la tiene la oposición Machado con sus “batallones destroza personas y reputaciones en tuiter”.

Pero lo anterior supone una estructura, unas personas, un compromiso, una constancia, y un riesgo, con un resultado incierto dado el esfuerzo dentro de un sistema autoritario. Es mejor, por lo visto, hacer un tuit acerca de un preso político para que los “batallones” lo lean, que un trabajo para construir una capacidad política para hablar sobre los presos políticos y su situación y no vivir de ellos o usarlos como “chapa” para callar a la oposición de centro que es lo que se pretende en tuiter.

El mensaje del comité a la oposición que participa dentro de las reglas del sistema autoritario es construir en lo político, no en tuiter. Levantar, edificar, erigir el centro político sin dejarse intimidar por el ejecutivo o por la oposición Machado. Asumirse de centro sin complejos.

Así que bienvenido el Nobel de la paz otorgado a María Corina Machado. Ojalá la estela de optimismo que generó se mantenga en un país que metaboliza y normaliza muy rápido. Que siempre busca la inercia y la comodidad. No soy optimista que ese clima dure. Ya el sábado, silencio. Sin rastros del júbilo del viernes que fueron en tuiter. No es suficiente decir “no se puede celebrar” -también el mensaje del comité del Nobel a los venezolanos es desafiar los propios miedos- sino hacer viable lo que el premio significa para el contexto nacional. Ese es el reto. El Nobel puso la pelota en nuestro terreno e invita a retomar la política y tener el “coraje civil” para hacerlo. Todos.







