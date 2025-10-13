"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado

Caracas / Foto: @VoluntadPopular.- Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) desplegaron este lunes una pancarta en una de las fachadas del campus en apoyo a la opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La pancarta, que llevaba el mensaje “El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista”, rinde homenaje a Machado, egresada de esa casa de estudios en 1990, donde cursó la carrera de Ingeniería Industrial.

Según los estudiantes, la iniciativa estudiantil busca "destacar el orgullo que representa para la comunidad universitaria que una exalumna haya recibido tan prestigioso reconocimiento".

El viernes pasado, la UCAB emitió un comunicado saludando la distinción otorgada a Machado, en el que recordó su paso por la institución como “una alumna sobresaliente” y reiteró su compromiso con “la excelencia académica, la solidaridad y la inclusión social”.

En redes sociales, usuarios y simpatizantes calificaron el gesto de los estudiantes como un reflejo del “orgullo ucabista y venezolano”.

Por su parte, el partido político Voluntad Popular subrayó "el sentido de orgullo se repite en millones de personas en todo el mundo que reconocen este premio no solo a su liderazgo sino al esfuerzo colectivo que durante más de 25 años han hecho los venezolanos para enfrentar de manera firme la situación del país".

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Asimismo, fundamentó su decisión destacando que Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

El anuncio del premio fue hecho por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.

La propia Machado reaccionó con sorpresa al anuncio. En un video compartido por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, se la escucha decir: "Estoy en shock, no puedo creerlo", a lo que González respondió: "Nosotros también, pero de alegría".

