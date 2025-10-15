El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos

Caracas/Foto referencial: AP.- Quizás sea hora de releer la novela "1984", de George Orwell, para buscar las semejanzas entre lo que imaginó el escritor, por allá en 1949, y lo que están por vivir los miles de inmigrantes en Estados Unidos, quienes serán sometidos a una vigilancia constante por parte del gobierno: las autoridades migratorias se han lanzado a la búsqueda de analistas expertos en recabar información personal diseminada en las redes, para utilizarla como "pistas" que les permitan llevar a cabo redadas contra algunos inmigrantes que parezcan sospechosos por lo que hayan publicado en sus cuentas personales.

Estos analistas recabarán información personal a través de publicaciones, comentarios y mensajes en Facebook, TikTok, YouTube, X y cualquier otra red social, que se utilizarán como prueba en contra de los que serían deportados.

De hecho, la iniciativa de contratar empresas tecnológicas que los ayude a buscar inmigrantes, va dirigida a ampliar la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para vigilar a la gente hasta niveles que podrían amenazan con violar sus derechos constitucionales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya publicó la licitación donde busca compañías privadas que puedan emplazar al menos 30 analistas en centros de vigilancia del ICE en Williston (Vermont) y en la ciudad californiana de Santa Ana. Los elegidos llevarían a cabo una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde los esfuerzos para incrementar las deportaciones.

"Casi cualquier cosa que la gente publique en redes sociales puede potencialmente ser usada en su contra. Cualquier publicación en un grupo de WhatsApp o en una página de Facebook puede ponerlos en el radar del ICE”, explicó al diario El País el abogado Alberto Fox-Cahn, fundador del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP, por sus siglas en inglés), que aboga por los derechos civiles con un enfoque en la vigilancia gubernamental.

A esta información habría que agregarle que el gobierno estadounidense le pagó 30 millones de dólares a la empresa Palantir, cofundada por el controvertido multimillonario de extrema derecha y antiguo socio de Elon Musk, Peter Thiel, para desarrollar ImmigrationOS, una aplicación que usa IA para identificar y localizar a personas en situación migratoria irregular. Palantir ha obtenido más de 900 millones de dólares en contratos del Gobierno desde que Trump empezó su segundo mandato, según The New York Times.

Esta noticia coincide con la eliminación en Facebook de la página "de un grupo grande" que se utilizaba para detectar dónde estaban los agentes de ICE. Meta declaró en un comunicado que el grupo fue eliminado "por violar nuestras políticas contra el daño coordinado". También, a inicios de este mes, Apple y Google bloquearon las descargas de aplicaciones para teléfonos que alertaban sobre avistamientos de agentes de inmigración estadounidenses.

Porque la vigilancia parece solo estar permitida en un solo lado de esta historia.







