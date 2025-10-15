La Lupa
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Como en la novela de George Orwell, los inmigrantes tendrán dentro de poco un sistema de vigilancia constante llevado a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional (ICE), el cual utilizará lo último en tecnología para incrementar las deportaciones. Casualmente, Facebook eliminó hoy una cuenta que advertía a los inmigrantes sobre la presencia cercana de ICE
Caracas/Foto referencial: AP.- Quizás sea hora de releer la novela "1984", de George Orwell, para buscar las semejanzas entre lo que imaginó el escritor, por allá en 1949, y lo que están por vivir los miles de inmigrantes en Estados Unidos, quienes serán sometidos a una vigilancia constante por parte del gobierno: las autoridades migratorias se han lanzado a la búsqueda de analistas expertos en recabar información personal diseminada en las redes, para utilizarla como "pistas" que les permitan llevar a cabo redadas contra algunos inmigrantes que parezcan sospechosos por lo que hayan publicado en sus cuentas personales.
Lea también: El valiente llamado del papa
Estos analistas recabarán información personal a través de publicaciones, comentarios y mensajes en Facebook, TikTok, YouTube, X y cualquier otra red social, que se utilizarán como prueba en contra de los que serían deportados.
De hecho, la iniciativa de contratar empresas tecnológicas que los ayude a buscar inmigrantes, va dirigida a ampliar la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para vigilar a la gente hasta niveles que podrían amenazan con violar sus derechos constitucionales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya publicó la licitación donde busca compañías privadas que puedan emplazar al menos 30 analistas en centros de vigilancia del ICE en Williston (Vermont) y en la ciudad californiana de Santa Ana. Los elegidos llevarían a cabo una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde los esfuerzos para incrementar las deportaciones.
"Casi cualquier cosa que la gente publique en redes sociales puede potencialmente ser usada en su contra. Cualquier publicación en un grupo de WhatsApp o en una página de Facebook puede ponerlos en el radar del ICE”, explicó al diario El País el abogado Alberto Fox-Cahn, fundador del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP, por sus siglas en inglés), que aboga por los derechos civiles con un enfoque en la vigilancia gubernamental.
A esta información habría que agregarle que el gobierno estadounidense le pagó 30 millones de dólares a la empresa Palantir, cofundada por el controvertido multimillonario de extrema derecha y antiguo socio de Elon Musk, Peter Thiel, para desarrollar ImmigrationOS, una aplicación que usa IA para identificar y localizar a personas en situación migratoria irregular. Palantir ha obtenido más de 900 millones de dólares en contratos del Gobierno desde que Trump empezó su segundo mandato, según The New York Times.
Esta noticia coincide con la eliminación en Facebook de la página "de un grupo grande" que se utilizaba para detectar dónde estaban los agentes de ICE. Meta declaró en un comunicado que el grupo fue eliminado "por violar nuestras políticas contra el daño coordinado". También, a inicios de este mes, Apple y Google bloquearon las descargas de aplicaciones para teléfonos que alertaban sobre avistamientos de agentes de inmigración estadounidenses.
Porque la vigilancia parece solo estar permitida en un solo lado de esta historia.
Activista Luis Peche Arteaga solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela
Ocho venezolanos entre los aspirantes: MLB anunció la lista de nominados al Guante de Oro
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Petro no asistirá a la Cumbre de las Américas y acusa a EE. UU. de “agresión” en el Caribe
Con una fiesta por todo lo alto: Filarmónica de Los Ángeles festejó el legado de Gustavo Dudamel
Carro bomba en Ecuador deja un muerto y al menos 28 personas heridas
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
Tendencias
-
Vitrina8 horas.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
Economía2 días.
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
-
Mundo2 días.
Activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche resultan heridos tras sufrir atentado al norte de Bogotá
-
Economía1 día.
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
-
La Lupa1 día.
El valiente llamado del papa
-
Sucesos1 día.
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
-
País1 día.
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
-
Vitrina1 día.
Escándalo en Colombia: detienen al padre de la cantante Greeicy por "secuestro y tortura"