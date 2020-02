El “ofensivo” comentario de Wendy Williams sobre Joaquin Phoenix que enfureció a sus fans

Caracas / Foto portada: Composición El Cooperante.- La presentadora de televisión, actriz y escritora estadounidense, Wendy Williams, criticó durante la transmisión de su programa, ‘The Wendy Williams Show’, la apariencia de Joaquin Phoenix, asegurando que tiene un “extraño atractivo” por la cicatriz de su labio. Sus palabras enfurecieron a los fanáticos del actor que saben que se trata de una condición que padece desde su nacimiento.

“Cuando se afeita el bigote, tiene una fractura muy delgada”, dijo Williams mientras hablaba de la gala de los Globo de Oro, en la que Phoenix fue reconocido como ‘Mejor actor’ por su interpretación de villano de Batman en la cinta ‘Joker’.

Su gesto fue repudiado por el público presente y por los fanáticos del actor. Por esa razón, el jugador de fútbol canadiense, Adam Bighill, posteó en su cuenta de Twitter una fotografía de él junto a su hijo, Beau, que tiene la misma condición de Phoenix.

Así como él, cientos de usuarios en la redes sociales expresaron su descontento con Williams, que al poco tiempo, decidió retractarse por sus palabras y hasta respondió la publicación del deportista.

Por su parte, Joaquin Phoenix no respondió a Williams y hasta el momento no ha confirmado que tiene labio leporino. Sin embargo, Vanity Fair publicó en octubre, que su cicatriz labial “no era una hendidura causada quirúrgicamente, sino una cicatriz con la que nació”.

Today is Beau’s big day. He is getting his lip repaired today in Winnipeg by the fantastic Dr. Ross. Thanks to everyone who has reached out, and in advance, thanks for any of your well wishes for Beau. He is so loved! #cleftstrong #1in700 #cleftcutie pic.twitter.com/n3MxaLvl5f

— Adam Bighill (@Bighill44) January 15, 2020