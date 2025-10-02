El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos

Caracas/Foto: Getty Images.- Los discursos del secretario de Defensa de Estados Unidos y del presidente Donald Trump delante de más de 800 generales responsables, entre otras muchas cosas, del mantenimiento de submarinos nucleares o los ataques contra Irán, han poblado las redes de chistes y burlas, más la ventilación de los "trapos sucios" de Hegseth, quizás el más polémico de los funcionarios de la Casa Blanca.

Con un historial de alcoholismo que no negó y fue ventilado públicamente durante su paso por la televisión -donde fungía como presentador de "FOX and Friends"-, su desordenada vida personal también incluye tres matrimonios- en dos de los cuales fue acusado de infidelidad-, más una demanda por violación que culminó en un acuerdo económico entre las partes.

Sobre su alcoholismo, hasta el propio Hegseth lo ha admitido incluso haciendo chistes sobre su condición. "Cuando trabajó como presentador en la cadena FOX, Hegseth y sus compañeros de trabajo bromeaban frecuentemente sobre su gusto por la cerveza, la ginebra y el whisky", se lee en The New York Times. Llegó a decir públicamente que su dieta consistía sobre todo en “proteínas y alcohol”. Y en una ocasión, cuando llegó a FOX vestido con un esmoquin, dijo: “Estuve de fiesta toda la noche y no me he cambiado”.

Un conjunto de documentos públicos, indican que Hegseth se vio obligado a dimitir por las dos organizaciones sin fines de lucro que dirigía —Veteranos por la Libertad y Veteranos Preocupados por América— ante las acusaciones de mala gestión financiera, conducta sexual inapropiada y conducta personal inapropiada. La periodista Jane Mayer escribió en The New Yorker sobre el caso, revelando que "el detallado informe que fue compilado por varios ex empleados y enviado a la alta gerencia de la organización en 2015, afirma que, en un momento dado, Hegseth tuvo que ser sujetado mientras estaba ebrio para que no se uniera a las bailarinas en el escenario de un club de striptease de Luisiana, donde había llevado a su equipo".

Aunque igual de escandalosa fue la carta que le escribió su madre, Penelope Hegseth, acusándolo de maltratar a las mujeres durante años. “No respeto a ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con cualquiera y utilice a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre”, le escribió luego de que se hiciera pública la infidelidad a su primera esposa, que culminó en divorcio. Hegseth se casó luego con quien fuera su amante, pero su conducta infiel se repitió y, en 2017, fue acusado de violación durante una conferencia de mujeres republicanas en Monterey, California. Y si bien la denunciante acudió a la policía y hubo suficientes testigos que afirmaron haberlo visto muy bebido esa noche rozando las rodillas de varias mujeres, el asunto culminó en un arreglo económico muy favorable a la denunciante para que retirara los cargos.

Este es el hombre que convocó a los generales y almirantes más importantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para darles un discurso donde les exigía que bajaran de peso, se afeitaran, hicieran ejercicios y no ascendieran a ningún soldado solo por cumplir las cuotas "de raza o género". El mismo que escribió el año pasado que las mujeres no estaban mentalmente capacitadas para desempeñar funciones de combate porque “su papel en la guerra es hacer que sea una experiencia menos mortal”.

Un papelón, un escándalo nacional, fue esta "arenga de un payaso", como lo calificó el corresponsal español en la Casa Blanca, Guillermo Fesser. "Y el payaso se llama Pete Hegseth, el ministro de la Guerra, un reprimido con complejo de enano que fue a Irak y volvió quejándose de que el ejército tiene muchas reglas... y ahora se permite "dar lecciones éticas a gente que lleva 20 y 30 años dejando la vida por salvar a su país".

Habría que apostar ahora cuánto tiempo le queda en ese cargo.







