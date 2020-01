El polémico discurso de Ricky Gervais en los Golden Globes

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El actor, director, guionista y comediante británico Ricky Gervais, conocido por ser el presentador de los premios Golden Globes en más de tres ocasiones, pronunció el pasado 5 de enero un polémico discurso para la ceremonia, generando descontento en los asistentes en la 77ª edición de los premios del cine y la televisión que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Gervais, de 58 años de edad, aprovechó que su última vez como conductor del evento para pronunciar un discurso fatídico que generó el descontento de los artistas invitados, lo que quedó demostrado con las reacciones de Tom Hanks y Robert De Niro.

“Es la última vez que seré el presentador de estos premios, así que ya no me importa… es broma, nunca me importó. Vamos a reírnos a costa suya. Recuerden, son solo chistes, todos nos vamos a morir pronto”, advirtió al comienzo.