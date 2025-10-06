El primer ministro de Francia renuncia tras menos de un mes en el cargo

Caracas / Foto: AP.- Rodeado de críticas desde todos los frentes, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó su renuncia este lunes, apenas un día después de anunciar la composición de su gabinete y a menos de un mes de haber asumido el cargo. Su salida agrava la crisis política que atraviesa el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

El Palacio del Elíseo confirmó en un comunicado que Macron aceptó la dimisión de Lecornu, quien se había convertido en el cuarto primer ministro francés en un año, tras suceder a François Bayrou.

“Haría falta poco para que funcione”, expresó Lecornu en su discurso de despedida. “Siendo más desinteresado, sabiendo mostrar humildad. Uno siempre debe poner a su país antes que a su partido”.

La renuncia fue inmediatamente aprovechada por los opositores de Macron. La líder de extrema derecha Marine Le Pen, del partido Agrupación Nacional, pidió la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas.

“Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiendo la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino. El único curso de acción sensato es volver a las urnas”, afirmó Le Pen.

Desde la izquierda, el movimiento Francia Insumisa también exigió la salida de Macron, denunciando la “parálisis institucional” del país.

La incertidumbre política golpeó de inmediato a los mercados: el índice CAC-40 de las principales empresas francesas cayó cerca de 2 % en la apertura de este lunes.

Incertidumbre en el gabinete

Mientras tanto, los ministros designados la noche anterior quedaron en una situación inédita: se convirtieron automáticamente en ministros interinos, encargados de gestionar los asuntos cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno.

“Desespero de este circo”, escribió en X (antes Twitter) la ministra de Ecología, Agnès Pannier-Runacher, quien había sido ratificada en el cargo apenas horas antes.

El breve gobierno de Lecornu ya enfrentaba críticas por la selección de su gabinete, en particular por la reincorporación del exministro de Finanzas Bruno Le Maire al Ministerio de Defensa. Los detractores señalaron que durante su gestión anterior el déficit público se disparó.

La principal tarea de Lecornu habría sido la aprobación del presupuesto nacional, en medio de una crisis de deuda que llevó el pasivo público a 3,346 billones de euros (3.9 billones de dólares), equivalente al 114 % del PIB. El servicio de la deuda representa alrededor del 7 % del gasto estatal, uno de los más altos de Europa.

Otros ministros clave, como Bruno Retailleau (Interior), Jean-Noël Barrot (Exteriores) y Gérald Darmanin (Justicia), permanecieron sin cambios respecto al gabinete anterior.

Francia vive un periodo de inestabilidad desde las elecciones legislativas anticipadas convocadas por Macron en 2024, que resultaron en una Asamblea Nacional profundamente fragmentada: los bloques de extrema derecha e izquierda suman más de 320 escaños, frente a 210 de los centristas y conservadores aliados del presidente.

Buscando consenso, Lecornu había iniciado contactos con todas las fuerzas políticas y sindicatos y prometido no recurrir al poder constitucional especial que permite aprobar presupuestos sin votación parlamentaria. Su intención era lograr un acuerdo entre la izquierda y la derecha, un objetivo que finalmente no llegó a concretarse.

Associated Press







