Connect with us

Mundo

El príncipe Andrés da un paso atrás en la familia real y renuncia a todos sus títulos

Foto del avatar

Publicado

2 minutos.

/

Caracas.- El príncipe Andrés, duque de York, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real británica.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias