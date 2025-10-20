Vitrina
"El problema eres tú": Primer esposo de Jennifer López explota contra la actriz y la acusa de engañarlo
El exmodelo cubano señaló que la relación se quebró tras una presunta infidelidad de López y por su "obsesión con la fama"
Caracas/Foto: WireImage.- Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer López, arremetió contra la cantante y actriz, al acusarla de haberlo engañado mientras estuvieron juntos y de adoptar un papel de víctima en cada una de sus relaciones, pues a su juicio el verdadero problema es ella.
Todo comenzó después de que la protagonista de Selena, con quien estuvo casado entre 1997 y 1998, diera una entrevista donde afirmó que "nunca fue amada realmente" por sus ex.
"Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro", agregó. Además, insistió ante una pregunta que "no la amaron".
Ante esa situación, Noa recurrió a una publicación en Instagram para estallar contra Jennifer López. "Déjenme decirles, dejen de menospreciarnos. Dejen de menospreciarme con su imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú", inició su extenso pronunciamiento.
El exmodelo cubano señaló que la relación se quebró tras una presunta infidelidad de López y por su "obsesión con la fama". "Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones. Yo, por ejemplo", apuntó.
Además, Noa resaltó que él hizo varios sacrificios para apoyar la carrera de la artista. "Estaba enamorado de ti. Me mudé de estado, dejé mi trabajo y a mi familia para acompañarte en Hollywood. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti", aseveró.
La acusa de priorizar la fama
Acto seguido, acusó a la intérprete de darle más prioridad al éxito profesional que al matrimonio que mantenían.
"Elegiste la fama y la fortuna antes que nuestra unión. Intenté mantener nuestro matrimonio unido después de que me mintieras y me engañaras. Di la verdad de una vez. Que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada de ti misma", fustigó.
En el pasado, Ojani Noa ya había acusado de infidelidad a Jennifer López. En octubre del año anterior, dijo que el rapero Sean "Diddy" Combs fue una de las causas de la ruptura.
