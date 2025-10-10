"El pronóstico no es el que quisiéramos": Ruddy Rodríguez confiesa que vive un momento complicado

Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Ruddy Rodríguez, atraviesa por un momento complicado, después de que un sobrino, al que considera como un hijo, sufriera en un accidente que lo mantiene en coma inducido.

"Estamos pasando por el momento donde la espiritualidad y la parte médica están trabajando de una manera sorprendente. Mi sobrino Kenny sigue en terapia intensiva, con coma inducido. El pronóstico no es así como quisiéramos, pero siempre hay que seguir luchando", expresó la criolla en un video subido a Instagram.

En el audiovisual, agradeció a las oraciones y mensajes de apoyo de parte de los seguidores, y también a quienes han colaborado con el GoFundMe.

Con una sonrisa que evidencia que se mantiene fuerte ante la circunstancia, Ruddy Rodríguez le dijo a los fans que se mantiene "presente".

"Para los que me conocen saben que mi sobrino es como mi hijo. Estamos pasando por una prueba muy grande, pero todos estamos muy positivos. Su esposa es una guerrera. Todos los que están ayudando, todo el mundo, la familia de Karina (su esposa), todo el mundo y cada uno de ustedes, los vecinos. No tengo palabras para agradecerles, los amo a todos", agregó.

Advertisement

En un momento dado, con lágrimas en los ojos, indicó que hay que sacar fuerzas en este momento complicado. Al mismo tiempo, señaló que seguirá informando sobre el estado de salud de su sobrino.

Rodríguez dijo en la descripción que está internado en el hospital Domingo Luciani, donde los médicos están haciendo todo su esfuerzo para salvarlo.