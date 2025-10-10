Vitrina
"El pronóstico no es el que quisiéramos": Ruddy Rodríguez confiesa que vive un momento complicado
La actriz venezolana reveló que su sobrino Kenny, al que considera un hijo, se encuentra en coma inducido tras sufrir un accidente
Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Ruddy Rodríguez, atraviesa por un momento complicado, después de que un sobrino, al que considera como un hijo, sufriera en un accidente que lo mantiene en coma inducido.
Lea también: Se hizo viral: streamer dio a luz durante una transmisión por Twitch que duró ocho horas
"Estamos pasando por el momento donde la espiritualidad y la parte médica están trabajando de una manera sorprendente. Mi sobrino Kenny sigue en terapia intensiva, con coma inducido. El pronóstico no es así como quisiéramos, pero siempre hay que seguir luchando", expresó la criolla en un video subido a Instagram.
En el audiovisual, agradeció a las oraciones y mensajes de apoyo de parte de los seguidores, y también a quienes han colaborado con el GoFundMe.
Con una sonrisa que evidencia que se mantiene fuerte ante la circunstancia, Ruddy Rodríguez le dijo a los fans que se mantiene "presente".
"Para los que me conocen saben que mi sobrino es como mi hijo. Estamos pasando por una prueba muy grande, pero todos estamos muy positivos. Su esposa es una guerrera. Todos los que están ayudando, todo el mundo, la familia de Karina (su esposa), todo el mundo y cada uno de ustedes, los vecinos. No tengo palabras para agradecerles, los amo a todos", agregó.
En un momento dado, con lágrimas en los ojos, indicó que hay que sacar fuerzas en este momento complicado. Al mismo tiempo, señaló que seguirá informando sobre el estado de salud de su sobrino.
Rodríguez dijo en la descripción que está internado en el hospital Domingo Luciani, donde los médicos están haciendo todo su esfuerzo para salvarlo.
Petro afirma que "Venezuela no necesita misiles ni invasiones, sino diálogo político"
"El pronóstico no es el que quisiéramos": Ruddy Rodríguez confiesa que vive un momento complicado
Esposa de Enrique Márquez afirma que lo "visitó por primera vez" tras nueve meses detenido
Se hizo viral: streamer dio a luz durante una transmisión por Twitch que duró ocho horas
Luto en la farándula de Ecuador: falleció reconocido presentador venezolano tras sufrir un infarto
Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro
Machado dice que cuenta con Trump "para lograr la libertad" de Venezuela
Es hora de hacer política: no hay otra opción
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
Tendencias
-
La Lupa2 días.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Tecnología2 días.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
-
Economía2 días.
Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares
-
Tecnología1 día.
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
-
Mundo1 día.
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
-
Economía1 día.
Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
-
Economía1 día.
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
-
La Lupa1 día.
Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política