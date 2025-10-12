"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz

Caracas / Foto: Archivo.- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que "el próximo premio que recibirá el pueblo venezolano será la libertad de Venezuela”, tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 el pasado viernes.

En un video difundido en sus redes sociales, Machado inicia reproduciendo las palabras de Jorgen Wayne, presidente del Comité Noruego del Nobel, cuando anuncia: “Hemos decidido conceder el premio a…”.

Acto seguido, la líder venezolana aparece diciendo: "A los que resisten sin odio, a los que aguantan el hambre, el miedo y el silencio, pero nunca dejan de creer. A las madres que siguen esperando a sus hijos, a los que luchan sin descanso, a los que marchan con fe."

"Este premio es para los que no se rinden nunca, para los que eligen la libertad como camino a la paz cuando todo lo empuja al odio. Este premio es para ti, es para mí, es para todos. Nuestro próximo premio será la libertad de Venezuela”.

El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según el comunicado oficial, Machado “ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.

El Comité destacó que su liderazgo representa “una elección de votos en lugar de balas” y la describió como “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, calificándola como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”.

Machado, la primera venezolana en recibir un Premio Nobel, fue seleccionada entre 338 candidatos nominados.










