El rechazo de Kate Middleton al príncipe Guillermo que puso en duda la estabilidad de su relación

Caracas / Foto portada: Gtres.- La duquesa de Cambridge​​ y esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, lo rechazó este martes en una transmisión en vivo del programa de cocina ‘A Berry Royal Christmas’, de la BBC.

En el audiovisual se puede ver a la pareja hablar frente a las cámaras, y en medio de la conversación, el príncipe intentó tocar la espalda de su esposa, que al sentir su tacto, lo esquivó moviendo su silla evitando así que la mano de Guillermo siguiera su paso.

En respuesta, algunos seguidores de los duques reaccionaron a través de las redes sociales y afirmaron que el gesto de Kate no fue apropiado, y que se pudiese tratar de un disgusto entre ellos. Mientras que otros aseguran que solo intentaba arreglar su cabello.

Por otra parte, los duques continuaron sonrientes; sin embargo, el video sirvió para reavivar la polémica por la supuesta infidelidad de parte de Guillermo con Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley.

El rumor de la relación del príncipe con la marquesa empezó con la publicación de The Sun que afirmaba que Kate Middleton tuvo una fuerte pelea con la marquesa Rose. Al poco tiempo reseñó que “Kate ve en Rose a una ‘rival’”. Tras esas publicaciones otros medios hicieron eco de la posible infidelidad del duque.

The so called body language experts are buried for now, but will be dug up when it's something to do with Duchess Meghan. Judi James is deep in slumber , left instructions to be waken up when the Sussexes are back

— Wila Charity (@CharityWila) December 17, 2019