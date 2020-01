El reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston que conmovió a sus seguidores

Caracas / Foto portada: Getty Images.- Los actores Brad Pitt y Jennifer Aniston, que estuvieron casados durante cinco años, coincidieron este domingo en la gala de los premios del Sindicato de Actores (SAG); sin embargo, lo que conmovió a sus seguidores fue el apoyo que se dieron mutuamente.

La expareja de Hollywood se apoyó en la 26 edición de los premios SAG que se celebró en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.). Asimismo, sus gestos fueron capturados tras cámaras y difundidos a través de las redes sociales oficiales del Sindicato y de otros medios presentes.

Tanto Pitt como Aniston resultaron ganadores. Él se llevó el galardón a mejor actor secundario por su actuación en película ‘Érase una vez en… Hollywood’, del director Quentin Tarantino; mientras que, ella ganó el premio a mejor actriz por su por su interpretación en la serie ‘The Morning Show’, una de las primeras producciones televisivas de Apple.

Durante el discurso que ofreció Jennifer al recibir su reconocimiento, su expareja fue grabado viéndola con atención a través de un televisor que estaba en el backstage.

Tras publicarse el video cientos de fanáticos de las celebridades expresaron su opinión en Twitter. “Él está pensando: ‘Hombre, exploté eso, ¿no?'”, “No sigo mucho las relaciones con las celebridades, ¡pero creo que sería bueno ver a Brad y Jennifer volver a estar juntos!”, “Cualquier hombre (o mujer) que diga que no habría hecho trampa con Angelina Jolie en su mejor momento es un mentiroso. Su propio hermano no pudo evitar besarse con ella en público”, comentaron algunos usuarios de la red social.

Brad y Aniston contrajeron matrimonio en el año 2000, en una ceremonia íntima en Malibú y terminó cinco años después con el encuentro “profesional” entre Angelina Jolie y Pitt.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z

— The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020