El régimen va en contra de Voluntad Popular

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Noriega, anunció este viernes que introducirá un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen en contra de Voluntad Popular (VP), —organización que lo expulsó de sus filas— por presuntamente “violar sus derechos constitucionales”.

“En tal sentido vamos hoy a las 10 de la mañana ante el Tribunal Supremo de Justicia, aquí en Caracas, a presentar nuestros recurso jurídico para que se restablezcan nuestros derechos constitucionales, el derecho a la defensa y así quede nulo esa decisión de la cúpula de Voluntad Popular de expulsarme de su partido político, al cual pertenezco hace 8 años”, dijo Noriega durante una entrevista concedida a Globovisón.











Aseguró que la tolda naranja no llevó un “proceso justo”, ya que, según él, no escucharon sus alegatos cuando lo señalaron de haber aceptado una coima para quitarle su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó el pasado 5 de enero cuando se designó la nueva junta directiva, fecha en la que “Goyo”, como también se le conoce, se autojuramentó como segundo vicepresidente de la AN, y convirtiéndose en un disidente opositor.

“El tribunal disciplinarios de mi partido nunca tuvo la amabilidad de convocarme, y entonces voy a recurrir ante el TSJ a buscar la justicia que no hubo en Voluntad Popular”, sostuvo el parlamentario.

Aunque en reiteradas ocasiones el legislador señaló al máximo órgano de justicia de estar sujeto a las pretensiones del oficialismo, en esta oportunidad consideró que se ven obligados a “buscar justicia” donde se las “puedan brindar” porque el “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (sic) se ha convertido en una entelequia”.











El parlamentario confirmó la información que El Cooperante anticipó en una nota titulada El siguiente paso de la “Fracción Clap” es apoderarse de Voluntad Popular, el pasado 16 de enero.

