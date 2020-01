La agencia de noticias señala al principal abogado del Gobierno de Maduro, el inspector general Reinaldo Muñoz, como el encargado de hacer los contactos con el bufete de abogados Stryk’s Sonoran Policy Group, quienes al parecer se registraron como agentes de Muñoz ante el Departamento de Justicia.

Su trabajo incluye “desarrollar una estrategia para acercarse al Gobierno de los EE. UU., en apoyo de la exclusión del Principal extranjero u otras partes sujetas a sanciones económicas”, señala la presentación de Foley.

El contrato de Muñoz con Foley, por una tarifa plana de 12 millones y medio de dolares se extiende hasta el 10 de mayo próximo. La participación de Stryk en el acuerdo, como consultor, es de dos millones de dólares.

Foley dijo en su presentación que recibió un poco más de tres millones de dólares en pagos iniciales en nombre de Muñoz de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong.

Su trabajo también incluirá discusiones con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. y otras agencias estadounidenses con respecto a las sanciones contra el Gobierno de Maduro.

Accusing Maduro of “genocide,” @SenRickScott tells law firm representing Venezuelan socialist that he won’t meet with them or lobbyist Robert Stryk. pic.twitter.com/Y4Y4FHoYaO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 28, 2020