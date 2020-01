El sentido homenaje del Parlamento a Addy Valero: “La recordaremos con el corazón”

Caracas.- Desde la plaza de Los Palos Grandes en Caracas, los diputados a la Asamblea Nacional (AN) realizaron este martes un homenaje póstumo a la fallecida Addy Coromoto Valero, quien fue dirigente del partido Acción Democrática (AD), y además, previo a su muerte, fue víctima de un intento de soborno por parte de parlamentarios disidentes de la oposición, quienes utilizaron el cáncer que padecía como recurso para procurar que retirara su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado 5 de enero, cuando se esperaba la votación de la nueva junta directiva del Parlamento. Valero se negó.

Con sentidas palabras los parlamentarios honraron en un minuto de intervención cada uno a quien no solo representaba a la tolda blanca, sino también al estado Mérida: “No fueron pocos los retos que la vida le exigió, pero como ella misma decía: ‘Me da un poquito de susto, pero no me doy por vencida‘”, comentó la diputada Carmen Sivoli, quien destacó la valentía de la parlamentaria al momento de enfrentar el cáncer que padecía.











“Fue una buena y digna mujer. Addy Coromoto Valero merece que su nombre sea acuñado para la posteridad, todos sentimos un cariño por ella, ella tenía sencillez de vida cotidiana, nunca declinó su trabajo (…) La honestidad fue uno de sus valores, en su organización política es obligatoria la entrega al servicio ciudadano, no es de extrañar cómo reaccionó ante aquel que le quiso poner precio”, enalteció.

Por su parte, el diputado Alexis Paparoni, recordó la frase que expresó Valero antes de fallecer: “Me podré morir, pero no permitiré que por mi voto muera Venezuela”, refiriéndose al intento de soborno encabezado por parlamentarios disientes de la oposición venezolana, quienes le habrían ofrecido servicios médicos y dinero, a cambio de retirar su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado 5 de enero.

“Ella expresó la frase ‘me podré morir pero no permitiré que por mi voto muera Venezuela’, su ejemplo nos permite decir que Addy Coromoto Valero está viva en los venezolanos dignos (…) Su mensaje no solo recuerda a los traidores de la patria, también nos tiene que recordar a quienes decidieron vender el futuro de Venezuela, vender la dignidad de los venezolanos, Addy Coromoto Valero no ha muerto”, sentenció.









“Valero representó a venezolanos que viven la emergencia humanitaria”

De igual forma, la diputada María Hernández Monagas enalteció los principios de Addy Valero, destacando de igual forma que su muerte representó a los venezolanos que en la actualidad atraviesan por la emergencia humanitaria compleja.

“Todos nacimos para servir, cada ser humano es un servidor en potencia, incluso muriendo Addy representó a tantos venezolanos que hoy viven la emergencia humanitaria compleja (…) la elección de funcionarios debe ser un celoso trabajo que ponga por norte a Venezuela, el verdadero servidor público no busca primera plana, gracias por tu ejemplo, Addy, servirá para nuestros hijos, con tu legado no morirá Venezuela”.

“Gracias por haber sido una luz para nosotros”

Como parte de las palabras de aliento que cada uno de los diputados ofreció a Valero, Delsa Solórzano le agradeció por “haber sido una luz” para los legisladores, aún cuando enfrentaba una lucha día tras día por su enfermedad, cuya condición no fue una limitación para que asistiera a las sesiones ordinarias del Parlamento, así como a las actividades políticas de AD.

“Esta lucha que hoy llevamos será en su honor, los traidores llevarán en su conciencia toda la vida la muerte de Addy Valero (…) Que los hijos de Addy sepan que sus compañeros la recordamos con el corazón, nos sentimos orgullosos de que haya venezolanos como ella, a mi me impresionó que durante sus últimos días tuvo palabras de aliento para nosotros”, manifestó.

Aplausos en honor a Addy Valero

Para dar por culminado el primer punto de discusión del día, se procedió a dar un efusivo aplauso durante un minuto, en conmemoración a Addy Coromoto Valero, quien días previos a su muerte prefirió afianzarse a sus principios, antes que retirar el respaldo a quien en la actualidad funge como presidente interino de Venezuela.

“Me podré morir, pero no permitiré que por mi voto muera Venezuela”, fue la frase que quedó plasmada en el sentir de cada uno de los parlamentarios de la oposición venezolana.

