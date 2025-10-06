El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno

Caracas.- Mientras la presión de los EUA con falsos positivos sobre el gobierno de Maduro se mantiene y vuelven las “psyops” de tuiteros de la oposición Machado, que alimentan la esperanza de cierta oposición porque la “liberación se aproxima”, los temas nacionales pierden relevancia, pero están allí, con toda su fuerza. Asuntos que afectan al venezolano dentro de Venezuela, no a las gradas de tuiter.

La oposición Machado todavía concentra el interés. La conversación en tuiter es acerca de sus temas, no de otros asuntos. Fija la agenda como se notó el 28 de septiembre cuando los tuiteros de esa oposición destrozaron un reportaje sobre el conflicto Venezuela-EUA publicado por el NYT y a la autora de este, porque no les gustó, aunque guarda silencio con la decisión del SCOTUS de los EUA que autoriza a la administración de Trump a terminar antes de tiempo el TPS que benefició a más de 600 mil venezolanos, porque no se puede criticar al gobierno de los EUA porque es el aliado para lograr la “libertad”. Está por encima de todo. “Bolívar, también, lo hubiera aceptado”.

Esta semana me salgo de los asuntos que dominan la opinión pública de tuiter. Paro, por un momento, los análisis del conflicto entre Venezuela y los EUA, los que son mis últimos análisis para El Cooperante. Abordo la detención de personas del mundo sindical.

En una nota de Efecto Cocuyo publicada el 17 de agosto, se informó que “Al menos nueve sindicalistas se encuentran bajo arresto”. No sé cuál será su situación para el 6 de octubre.

El tema del trabajo organizado no es uno que sea dominante o que agrade en la opinión pública. Términos negativos como “politiqueros” o “sindicaleros” comunican cómo se perciben por la opinión pública sendas organizaciones importantes para una sociedad como son los partidos y los sindicatos.

Como con los partidos, la palabra “sindicato” es algo como una “curse word” que se asocia a clientelismo, macollitas, corrupción, “reposeros”, flojos y, ahora, “socialismo”, en el gran giro hacia la derecha que dio una sociedad que presumía -con orgullo- de ser ñángara e irreverente como la venezolana. En su giro a la ultraderecha mundial- ultraderecha como la define Cass Mude, por si acaso, que nadie se ponga nervioso por el término- cree encontrará lo que perdió por su irresponsabilidad política durante los 80 y los 90.

El autoritarismo chavista hizo que una derecha silvestre que existía en Venezuela antes de 1999 -que aprovechó y cómo el modelo de Puntofijo- haya crecido y tenga apoyo ciudadano y se inserte en las corrientes de la ultraderecha internacional, corriente que se caracteriza, entre otras cosas, por el aprecio de la fuerza bruta -aunque es miedosa- y por el desprecio a los contrapesos y a los derechos como lo mostró con el caso del TPS o la ausencia de “rules of engagement” para pulverizar peñeros por parte de los EUA, ambas aplaudidas por cierto público de la ultraderecha vernácula.

Públicamente todavía no se informa de alguna norma o motivo para destruir a las lanchas -ni ser informará, parece, aunque Hegseth anunció una cuarta voladura el 3-10-25- sino “a new sheriff in town”, lo que arrancó aplausos en Venezuela de las personas que necesitan dirección en sus vidas y proyectar su soledad existencial en un líder. En este caso, Trump, el nuevo salvador para parte de la opinión venezolana. Si hay un cambio de gobierno y llega la “transición pacífica y ordenada”, al tema sindical no le esperan mejores tiempos que los que vive en la actualidad con el chavismo.

Curioso que el asunto laboral no haya sido ni sea relevante dentro del chavismo a pesar del referéndum sobre los sindicatos del 3 de diciembre de 2000, más allá del discurso del “presidente obrero” que es más propaganda que una política. Con una abstención de casi el 80 por ciento, la consulta preguntó “¿Está usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, en los próximos 180 días bajo estatuto comicial elaborado por el Poder Electoral conforme con los principios de la alternabilidad y elección universal, directa y secreta, consagrados en el artículo 95 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y que se suspendan durante ese lapso en sus funciones los directivos de la Centrales, Federaciones y Confederaciones sindicales establecidas en el país?”. Fue el primer hito del chavismo para darle relevancia a los sindicatos y al tema laboral en general.

El segundo hito chavista en el mundo del trabajo fue la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), hecha por Chávez el 30 de abril de 2021. El reglamento de esta ley fue firmado el 1-5-13 por el presidente Maduro (RP, del 28 de julio).

Luego de esos dos hitos el mundo laboral fue y es intrascendente para la opinión pública y para el chavismo, salvo momentos muy puntuales. Tres razones explican el desinterés.

La primera, la estrategia del chavismo -que comenzó con Chávez- para cooptar y hacer de los sindicatos instancias irrelevantes y bajo su control. No solo por lo que los sindicatos significan para un gobierno socialista. Allí se organizan los “explotados de la tierra”. El socialismo autoritario no concibe que los sindicatos no estén bajo su dominio porque sería “antisocialista”. Algo como “¿cómo los explotados van a estar en contra de nosotros que venimos de abajo a liberarlos de la explotación capitalista?”. Sindicatos fuera del socialismo no caben o es un oxímoron.

La estrategia de anular y cooptar comenzó con el referéndum de diciembre de 2000 y continuó con la creación de un “sindicalismo oficial” que quiere legitimar una nueva concepción de la lucha laboral: los trabajadores apoyan al Estado -el patrono- porque los representa. No hay antagonismos, y porque la lucha sindical en un socialismo no es luchar por el plusvalor como es en un sistema capitalista (la lucha por los contratos colectivos). El Estado no explota, aunque tenga asalariados, sino que encarna la lucha contra la explotación que hacen las empresas en el capitalismo. El Estado es la personificación de la lucha de clases que asume, por eso no explota a sus trabajadores.

Como en el socialismo es la igualdad, el plusvalor no tiene sentido. Luego, la lucha de los trabajadores se externaliza hacia otras luchas como “contra el imperialismo”. Los trabajadores confrontan no sus condiciones materiales sino una “superestructura” que se llena con contenidos no vinculados al mundo del trabajo (“la lucha por la soberanía” con los “cuerpos de combatientes” como sucede en Venezuela en estos momentos). El gobierno ha sido hábil en construir esa ideología -en el sentido que la define el materialismo histórico- y los trabajadores del chavismo pueden tener conciencia en sí pero no de grupo para sí. Saben manejar un AK, pero no saben de su contrato colectivo, y lo aceptan (en el mundo del sindicalismo oficial).

El segundo motivo es la crisis económica de Venezuela a partir de 2013. Causada por el manejo ideológico, antihumano, y muy irresponsable de la economía por parte del gobierno de Maduro, crisis potenciada por las sanciones de los EUA que apoya cierta oposición. En ese contexto ¿Qué sentido tendrían las luchas laborales si la producción estaba en 0? ¿Luchar para qué y por qué? Esto pudiera explicar por qué los trabajadores aceptaron producir en condiciones salariales sumamente modestas.

El comienzo es producir. Se lucha por el excedente producido que es donde está el plusvalor, no por un plusvalor imaginario, que no se ha producido, que sería otra lucha, la de la “superestructura” porque el plusvalor puede generarse hasta soñando, según el enfoque materialista. Si no había plusvalor porque no había producción ¿cuáles luchas sindicales, entonces?

Finalmente, el tercer motivo, por el propio deterioro de los sindicatos como pasó con los partidos. En los estudios de opinión pública, los partidos y los sindicatos no reciben buena evaluación por parte de la población, aunque en lo normativo, la opinión concienció que los dos son importantes para una democracia. Hay esa tensión entre lo normativo y la realidad de partidos y sindicatos.

El chavismo aprovechó la corriente contra los sindicatos que venía desde antes de Chávez -la que también arrastró a los partidos- y desarrolló su estrategia para debilitarlos y cooptarlos. Además, hay otra razón.

Dada la incapacidad de la política en la actualidad en Venezuela para hacer protestas civiles que se salgan del “paradigma” de la protesta popular que produce el pronunciamiento militar que trae un cambio político -ahora se espera que Trump con sus acciones en contra del ejecutivo de Maduro genere el “pronunciamiento militar”- el mundo laboral y social en general, es el que queda para canalizar los agravios de la sociedad, que son bastantes. No solo de tipo político sino sociales, en ausencia de partidos organizados y con doctrina que puedan hacerlo.

Los agravios sociales que los partidos dejaron de canalizar y que, si lo hacen, la sociedad lo ve con sospecha. Todavía los partidos se ven como “partes” interesadas. Por eso las protestas se distancian de los partidos. No quieren ser vistas como parte de las organizaciones partidistas. Los sindicatos pueden llenar el vacío que los partidos dejan en su área de acción, pero el clima político no lo permite. Son metidos “en el mismo saco” de lo que no funciona en una sociedad.

La despolitización y deterioro de la imagen de los sindicatos el Estado autoritario la aprovecha para debilitarlos. Que no reclamen o protesten. Que solamente asientan. Se añade que el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) viene del mundo sindical y su gobierno no acepta protestas contra el “presidente obrero” ¿Sindicatos no gobierno? Inaceptable para Maduro. El resultado son sindicatos de nombre, porque en la realidad son parte del Estado-partido.

A pesar del debilitamiento de los sindicatos la cultura venezolana rechaza lo “gobiernero”, sea de partidos o sindicatos. El famoso antecedente del “PPG” durante Medina Angarita, “el partido de los partidarios del gobierno”, se mantiene en nuestra cultura. Los sindicatos se quieren autónomos y luchadores, no cooptados y silenciosos.

El chavismo -como sistema autoritario porque es monocrático- creó estructuras paralelas en casi todas las áreas de la sociedad y dentro del mismo Estado, pero que dependen de éste. Que un partido lo haga, no se ve bien, pero se pasa. El “partido de gobierno”, que vale tanto para Venezuela -aunque en nuestro país es exagerado con el chavismo, la fusión Estado-partido- pero no así con los sindicatos que en nuestra cultura son instancias las que, por definición, son de oposición porque reclaman a un patrono muy poderoso, el Estado venezolano. Un sindicato del Estado no es visto como tal. En todo caso, se perciben como parte de una estructura clientelar y “gobiernera”.

En una actividad reciente, el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) afirmó que “Ha llegado el momento que el gran movimiento de trabajadores arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado”...¿El chavismo con el mismo mensaje de 2000? ¿Qué se hizo entre 1999 y 2025 para “trascender al sindicalismo agotado”? ¿Qué es el mundo laboral durante el chavismo, principalmente a partir de 2013? La interrogante, sin meterme en el tema salarial, jubilaciones, pensiones, que son los asuntos de la opinión pública. Aquí me refiero a los sindicatos como parte importante de una sociedad democrática que el gobierno no acepta.

No tolera los sindicatos porque asume que la protesta laboral “embochincha al país” que también es la imagen de los sindicatos: instancias solamente para “armar peos”, decadentes, mineralizadas, burocráticas, para el “bochinche y bochinche”.

La gran pregunta es ¿cuál es el modelo de sindicato que el gobierno y el chavismo proponen? Los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) que están en la AN ¿Representan a los trabajadores o al Estado en nombre de los trabajadores? Es curioso para un gobierno que reivindica a Marx, que rechace el conflicto por el plusvalor incluso dentro de los canales institucionales de la paz autoritaria. El sindicalismo oficial es eso: un canal del Estado, como es el mundo sindical en los autoritarismos, salvo en los regímenes burocráticos-autoritarios (O’Donnell, Collier) caracterizados, entre otros atributos, por la desactivación del sector popular que engloba a los sindicatos.

Aquí llego a un asunto central en esta “línea de artículos” para El Cooperante, del pasado y en el presente, sobre el futuro de Venezuela: la respuesta del gobierno a las organizaciones que participan dentro de las reglas del sistema autoritario, pero que no quieren ser cooptadas, sino que son y desean ser una oposición nacional, no insurreccional, y pugnaz para lograr la alternancia en el poder ¿Hasta dónde el gobierno aceptará lo pugnaz si abre el juego político para este sector del país? Al final, la gran discusión con el gobierno es la alternancia en el poder, pero no es tema de este artículo. Es ¿hasta dónde el ejecutivo aceptará que el mundo sindical tenga su propia vida, sin ser cooptado, ahora que los EUA lo quiere derrocar? Es decir, no ser un sindicalismo oficial sino uno con grados de autonomía.

La detención de los 9 sindicalistas reseñada por Efecto Cocuyo revela otra cosa. Que el gobierno no quiere sindicatos que no controle y, menos ahora, que adelanta su ajuste económico, aunque perdió el empuje del inicio de ese ajuste, de los años 2018 a 2021. Debido a la crisis económica de años previos y a las sanciones, en la actualidad el ejecutivo busca inversiones. No se detendrá en el tema laboral para impedir que vengan a Venezuela. Es probable que los trabajadores también acepten no relaciones sin contratación colectiva o muy general, porque quieren trabajo, porque desean ingresos para mejorar su calidad de vida. Tenemos parte de la fuerza laboral que gana salarios mínimos, pero produce ¿Será sostenible en el tiempo ese nivel de bajos ingresos?

A lo mejor se llega al límite de la tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, aunque esa tirantez es la que, de acuerdo con el materialismo histórico, desemboca en las revoluciones, pero en Venezuela la tensión se estabilizó por nuestro carácter conservador o “mantuano” -incluso en el chavismo, al que también le encanta lo mantuano así sus voceros digan que “no soy un magnate”; lo son- porque hay un equilibrio entre lo que llamo la “Venezuela de las elites” y la “Venezuela de los empleados”. Hay una simbiosis entre los dos grupos que genera una homeostasis, no una entropía. Esta, en todo caso, será por la inercia del gobierno que no amplía la llamada “frontera de producción posible” (la FPP) porque no quiere o no puede, pero no por tensiones entre esas dos Venezuela.

Aquí el ejecutivo tiene un reto de economía política y uno político. El segundo es más difícil que el primero. El reto político, entra la oposición. Principalmente, la que participa dentro de las reglas del sistema autoritario para lograr una alternancia en el poder.

El primero no es que sea fácil de abordar, pero ya existe una mediación de la OIT que permite una comunicación entre el Estado, trabajadores y empresarios. Igual está el espacio del consejo de economía productiva en donde interactúan el sector público y el sector privado. Ahora se agrega otro espacio más político, pero espacio entre el Estado y la sociedad: el consejo de paz y soberanía.

Un punto a favor en el reto de la economía política es que el mundo empresarial fue consecuente con sus trabajadores durante el peor tramo de la crisis económica que vivimos. Pero también ese impulso se estabilizó y hoy es un statu quo. Si bien las remuneraciones del factor trabajo mejoraron, hasta donde publicó el OVF que dejó de hacerlo por la arremetida represiva del Estado cuando el dólar comenzó su ascenso, los salarios están estancados o se ajustan lentamente.

En el nivel de economía política la discusión entre el Estado, trabajadores, y empresarios es ¿cómo aumentar la productividad? ¿cómo afecta el plusvalor, y cómo será distribuido?

En lo político está lo complicado para el ejecutivo y para la oposición que está en Venezuela. Es uno de sus tantos “puntos de honor”. El gobierno debe liberar a los trabajadores detenidos y permitir que ejerzan su rol como sindicalistas, para representar a los trabajadores de manera autónoma, sin temor. El Estado los silencia por miedo a que “sean la chispa que encienda la pradera” -la paranoia del chavismo, estimulada por la presión del gobierno de Trump con el falso positivo del cartel de los soles- y por el orgullo que en un socialismo no hay demandas laborales y menos agravios porque es el “mundo feliz de lo pequeño, pero con rumbitas”.

Como argumenta Dunn, el Estado hace posible la representación de intereses sea de manera directa o con sus representantes, pero no un Estado que amenace a sus ciudadanos como es el caso del Estado venezolano frente a los críticos o la disidencia. Si el gobierno quiere una democracia directa en el mundo laboral, debe liberar a los sindicalistas detenidos de manera que el juego político venezolano se abra, y el país refresque su pugnacidad, que hace falta.

Si el gobierno supera la prueba de Trump -que asumo la pasará y no habrá “regime change” por esa vía- viene una pregunta porque superarlo no será regresar al momento pre-Trump. Las cosas no pueden volver a ser iguales, a lo que fueron, que fue el tema de mi artículo para El Cooperante del lunes pasado.

El ejecutivo deberá abrirse, porque lo decide o por demandas de la sociedad. En este escenario, la pregunta es ¿Hasta dónde el gobierno aceptará abrir el juego político o cuál será su franja de tolerancia política frente al mundo no chavista, que no sea de sumisión o insurrección? El mundo laboral es un espacio para probarlo, porque es menos de lucha existencial que es lo que caracteriza el discurso en las redes sociales las que, hasta ahora, dominan la opinión pública.

Aquí entra la oposición dentro de Venezuela, no la que está afuera que ruega a los EUA “amenazas creíbles” o “extracciones”, para no hablar de “invasiones”, término que no le gusta que le endosen.

La polarización entre el gobierno y la oposición Machado deja los temas domésticos afuera de la discusión pública. No son relevantes. La polarización ejecutivo-oposición Machado lo que hace es endurecer más el conflicto político interno y cerrar cualquier salida que no sea la guerra.

El ejecutivo posiblemente se cierre más y, si no es derrocado, reforzará sus mecanismos de control político sobre la sociedad. Los temas como el laboral o el costo de la vida no tendrán eco en la opinión porque se ven pequeños ante los “ataques del imperio y del fascismo internacional”. La alternancia será lejana y hasta el término desubicado para el contexto de un país con su particular guerra.

La oposición Machado vive lo que una de las estrellas del pensamiento MAGA e iliberal, Curtis Yarvin, llama la “erección trumpista”. Asume que es su momento. Emocionada con Trump. Es ahora o nunca. Por eso elevó la apuesta política y los silencios frente a decisiones del gobierno de Trump como con el TPS para los venezolanos. Es mucho lo que se juega la oposición Machado -comenzando por el prestigio de María Corina, quien no se asume como una dirigente convencional sino con un destino manifiesto- como para dejar a mitad de camino su ruego a los EUA. Lo profundizará y aplastará a quien lo critique, como ya hace.

Su “Gabinete Do Ódio” -Bolsonaro dixit- conformado por tuiteros, influencers, activistas DD.HH-pica pasitos-operadores políticos, periodistas, treintones y treintonas creíbles, construyó la matriz que la estrategia del “quiebre” es atemporal. Puede ser hoy o dentro de un año, pero será. De aquí que esta oposición reclame ser “la” oposición porque el destino ya está cantado, solo es cuestión de esperar a que suceda lo que ya está escrito. Es una oposición que se ve sin solución de continuidad. No va a ceder en su dominación aunque fracase como ha sido hasta ahora, a pesar del inmenso apoyo de los EUA desde el interinato. Si no tiene éxito, Machado será algo como el hijo del Shá. Pasará 40 años a la espera de cualquier oportunidad para llegar al poder como el persa que sacaron del baúl de los recuerdos cuando EUA bombardeó Irán en junio, y las “psyops” aseguraron que la “transición en Irán era inminente” con Reza junior a la cabeza. Hasta ahora no ha sucedido. Desapareció de tuiter.

Venezuela necesita un centro político para romper la polarización gobierno-oposición Machado. Puede asumirlo la oposición que está en Venezuela, pero no tiene la fuerza, atemorizada por el “Gabinete Do Ódio” de la oposición Machado, y tampoco como que tiene ganas de ser centro. También se limita a tuitear cosas, sin efectos o como complemento a un trabajo político en el mundo real. En vez de hablarle a venezolano normal, le habla al público Machado que habita en tuiter, cómodamente, de paso, y que no quiere saber de estos temas.

Para la oposición que puede ser centro es un reto lograrlo. La vía es hablar de los tópicos que afectan a los venezolanos que están adentro y no acerca de los asuntos que tuiter quiere, que es la agenda de los venezolanos que están afuera, quienes quieren dirigir e imponerse a los que estamos adentro porque, “pobrecitos, no pueden hacer mucho, están secuestrados por el cartel”.

La oposición de centro tiene que superar el miedo a la represión del gobierno y a los tuiteros de la oposición Machado, y hablar de lo laboral, por ejemplo, y construir sus propios contenidos y programas políticos que rompan la polarización gobierno-oposición Machado.

Cada día la posibilidad de un centro se ve lejos y lo que se bosqueja es los venezolanos atrapados por dos extremos sin salida, que es lo común en conflictos prolongados y estancados como el venezolano. Debe dar el primer paso con un contenido y declaraciones constantes, no en los términos que la oposición Machado quiere, sino construir la “narrativa de centro”, que posee un estilo y contenido propios.

Liberar a los sindicalistas detenidos y dejar que los sindicatos representen es la prueba para el gobierno de Maduro en este momento. Romper con la polarización de “la guerra”, el reto para la oposición que participa dentro de las reglas del sistema autoritario.







