El sospechoso vínculo de Daniel Sarcos con el imitador de Zozibini Tunzi

Caracas / Foto portada: Noticiassc.- El presentador venezolano, Daniel Sarcos, despertó la sospecha de sus seguidores al publicar recientemente en su cuenta de la red social Instagram una fotografía del comediante y actor dominicano, Fausto Mata, en la que aparece vestido de la nueva ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi.

“Definitivamente mi hermano, Fausto Mata, no tiene remedio, ahora y que se parece a la bellísima Miss Universo 2019. Nota: Hasta bonito se ve, ‘boca de piano'”, escribió Sarcos en el mensaje que acompaña su publicación.











Por otra parte, algunos seguidores del criollo criticaron su publicación porque en enero del presente año afirmó que los comediantes que usan una peluca e imitan a las mujeres, las ponen en “ridículo”. En ese sentido, explicó que situaciones como esa favorecen a la desigualdad y van en detrimento de la feminidad.

“No puedo creer que en el año 2019, donde tantas luchas y tantas lágrimas y sangre se ha derramado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que todavía favorece a los hombres, no puedo creer que un grupo de personas que se coloca una peluca tiene el derecho a insultar a una mujer, tratando de hacer reír, porque eso no me parece a mí que sea humor”, dijo el animador del programa televisivo dominicano ‘Aquí Se Habla Español’.

Fausto Mata y Daniel Sarcos han trabajado juntos como conductores de un programa en República Dominicana. En el año 2013 fueron nominados a los Premios Soberano, el mayor reconocimiento al arte, el espectáculo y la comunicación en ese país y es organizado por la Asociación de Cronistas de Arte y Cervecería Nacional Dominicana.











