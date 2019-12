El susto que se llevó Thalía por una travesura de su hijo

Caracas / Foto portada: Archivo.- La cantante, actriz y empresaria mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida en la palestra musical como Thalía, pasó un gran susto por una travesura que hizo su hijo Matthew Alejandro este miércoles 18 de diciembre.

Thalía, de 48 años de edad, sufrió por la tremendura de su hijo y compartió el amargo momento a través de un video que publicó en las historias de su cuenta en la red social Instagram. En ese sentido, en el audiovisual se puede escuchar la voz “quebrada” de la actriz tras creer que había pérdida de uno de sus tesoros.











“Mateo Alejandro, ¿de dónde sacaste este cassette? Lo rompiste, pero te voy a decir si tiene nombre me voy a desmayar porque son de los que grababa cuando yo tenía la edad tuya”, le dijo la cantante a su hijo.

La intérprete de ‘No me acuerdo’ descubrió que el menor de sus dos hijos estuvo jugando con los tapes, y que sacó toda la cinta de uno de ellos hasta desenrollarla por completo. Por ese motivo, explicó a sus seguidores lo importante que eran esos casettes para ella.

“Ustedes se imaginan que Mateo hubiera agarrado uno de mis cassettes de los cuales yo grabé del radio, esperando a que tocaran la canción y estar pendientes y grabar la otra canción, ya eras tú, bueno el DJ de esa época”, afirmó Thalía.









Finalmente la cinta no tenía ni una sola canción de las que Thalía grabó cuando era niña, pero manifestó que tuvo miedo de haber perdido su tesoro. “Tocar un CD también está padre. Y tocar un cassette que lo encuentres en tu walkman, ¿por qué no? Sacar un acetato, olerlo. Todo eso es la magia de la música, hay que pasarlo a las nuevas generaciones, que no se pierdan de eso”, agregó.

