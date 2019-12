El tierno momento que vivió Jonathan Moly junto a su hijo en un concierto

View this post on Instagram

Desde que llegaste, todas mis canciones de amor son para ti❤️ es la primera vez que @LukaMoly está en un concierto mio… no les puedo explicar lo que sentí cuando lo tuve en mis brazos en el escenario, haciendo lo que mas amo con quien mas amo😍 que se repita la #LaRumbaDeLosInocentes . 📷 @carlosjackphoto