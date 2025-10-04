El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- La plataforma de streaming Netflix compartió este sábado su Top 10 de las producciones más vistas en Venezuela esta semana, ubicando las temáticas de fantasía, acción e historia como las principales en el tablero.

El Top 10, que acumuló un total de más de 32.2 millones de horas vistas para el primer lugar, también destacó estrenos recientes como "Rut y Booz" y el regreso de populares thrillers de acción.

Producciones más vistas

01. Las Guerreras K-Pop (19.300.000 visualizaciones)

La película sigue a un grupo femenino de K-pop, Huntr/x, que esconde una doble vida como cazadoras de demonios. Su misión se complica al enfrentarse a un boy band rival, los Saja Boys, cuyos miembros son demonios encubiertos que buscan destruir el escudo protector llamado Honmoon.

02. Rut y Booz (10.300.000 visualizaciones)

Se trata de una adaptación moderna de la historia bíblica de Rut y Booz. Una joven huye de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda. En el proceso, la joven no solo encuentra al amor de su vida, sino que también gana a la madre que nunca tuvo.

03. El otro París (7.600.000 visualizaciones)

Dawn, una mujer con un plan de salida, cree que se unirá a un programa de citas en la capital francesa, París, pero aterriza por error en París, Texas. Sus planes se alteran cuando surge una chispa con un soltero vaquero local.

04. Hombre en llamas (6.500.000 visualizaciones)

Un exagente alcohólico de la CIA, desencantado de la vida, acepta a regañadientes un trabajo como guardaespaldas de una niña de nueve años, Pita. El agente comienza a encontrar un nuevo sentido a su existencia a través de su protegida. Cuando la niña es secuestrada, el guardaespaldas desata su furia y no se detendrá hasta recuperarla.

05. Sonic 3: La película (6.100.000 visualizaciones)

El equipo Sonic (conformado por Sonic, Tails y Knuckles) regresa para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario: el erizo negro y vengativo Shadow. En esta aventura, los héroes deben aliarse incluso con el doctor Eggman para detener la amenaza de Shadow.

Otros títulos destacados en el Top 10

06. El séptimo hijo (4.900.000 visualizaciones): Un relato de fantasía medieval donde el último "Séptimo Hijo" debe ser entrenado apresuradamente por el Maestro Gregory para detener a la malvada bruja Madre Malkin, que ha escapado de prisión y busca venganza.

07. Terremoto: La falla de San Andrés (3.600.000 visualizaciones): Después de que la Falla de San Andrés cede y provoca un sismo de magnitud 9 en California, un piloto de helicóptero de rescate y su exesposa deben viajar desesperadamente de Los Ángeles a San Francisco para salvar a su única hija.

08. Exterminio: La evolución (3.200.000 visualizaciones): Ambientada 28 años después de la infección, la trama sigue a un padre y su hijo que abandonan la seguridad de su isla para realizar una misión de reconocimiento en territorio británico, donde descubren secretos y horrores del mundo exterior.

09. La maldición de La Llorona (3.200.000 visualizaciones): Un thriller de terror basado en la leyenda mexicana. Ambientada en la década de 1970 en Los Ángeles, una trabajadora social ignora la advertencia de una madre afligida, arrastrando a sus propios hijos al mundo sobrenatural y aterrador de la aparición que busca reemplazar a los hijos que ahogó en vida.

10. Charlie Sheen - Temporada 1 (2.800.000 visualizaciones): Un documental de dos partes en el que el actor Charlie Sheen narra de forma sincera su propia historia, desde su deslumbrante ascenso en Hollywood hasta su caída pública y el camino hacia la recuperación.







